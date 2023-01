Dalle linee speciali di Prada, Miu Miu e Gucci all’orologio eco-responsabile creato da Swatch, sono tanti abiti, gioielli e accessori con il segno portafortuna del 2023.

Domenica 22 gennaio si festeggia il Capodanno cinese 2023. Secondo il calendario lunare è l’anno del Coniglio, animale dello Zodiaco simbolo di fortuna e felicità, pace e bellezza, abbondanza e prosperità. Le persone nate sotto il segno del Coniglio sono tranquille e gentili, sincere e premurose. È l’inizio dell’anno in cui si celebrano l’armonia, la famiglia e lo stare insieme. Il mondo della moda non poteva lasciarsi fuggire l’occasione e offre una serie di proposte ad hoc per il Lunar Year.

Capodanno cinese 2023: la moda per l’anno del Coniglio

Tra capsule speciali, edizioni limitate e accessori creati appositamente per la festività, è un’esplosione di rosso, il colore associato alla buona sorte. Ovviamente non può mancare il coniglio, ritratto su abiti di ogni tipo – felpe, camice, t-shirt, maglioni, borse – e su trame e motivi geometrici, stampe e ricami.

Pandora dedica al Capodanno cinese una linea di gioielli charm: ciondoli, anelli e orecchini. Il coniglio in 3D del brand è in lega metallica placcata oro rosa, regge un cristallo a forma di cuore e illumina il nuovo anno con occhi scintillanti. Non è da meno Loewe, che reinterpreta il simbolo del fiocco festivo nella collezione Year of the Rabbit di borse, prêt-à-porter e accessori con immancabili orecchie da coniglio.

“Segui il Coniglio”: la moda festeggia il Capodanno cinese 2023

Gucci punta sulla poesia e negli scatti del fotografo Max Siedentopf celebra la millenaria cultura cinese: la selezione uomo e donna mostra il coniglio insieme a un gruppo di amici in un bellissimo campo in fiore. Non potevano mancare Valentino e Ferragamo che inondano con il loro iconico rosso le collezioni Toile Iconographe e Lunar New Year. Moschino e Desigual giocano invece con l’immaginario legato al coniglio più famoso dei cartoni animati: Bugs Bunny. Le collection sono Year of the Rabbit e Looney Tunes.

Sotto la direzione marketing del futuro amministratore delegato Lorenzo Bertelli, Prada ha addirittura lanciato una campagna speciale intitolata Memories of Beauty con talent famosissimi in Cina come il cantante Cai Xukun, l’attrice Chunxia, l’attore Bai Yufan e la modella Du Juan. Miu Miu si è affidata alla brand ambassador Qiu Tian e all’attrice e cantante Amber Kuo: la sua collezione si chiama Shine a Light.

Anno del Coniglio 2023: la moda si adegua

Amanti, appassionati e collezionisti degli orologi non possono lasciarsi sfuggire il New Gent Bioceramic di Swatch per il Capodanno cinese. Il marchio svizzero ha messo a punto un simpatico orologio eco-responsabile con quadrante dorato a specchio e stampa rossa e nera. Lancette e passante ovviamente sono a forma di orecchie.

Acne Studios, infine, ha collaborato con l’artista franco-russa Apollinaria Broche per realizzare Bun Bun, uno sghembo e adorabile coniglio in ceramica che compare anche su una linea di felpe e bijoux. L’ispirazione per questo amico immaginario sognante e malinconico arriva direttamente dalle porcellane degli anni Venti e Trenta del Novecento.

