Il comparto italiano delle caramelle vale oltre 750 milioni di euro e il merito è soprattutto dell’effetto nostalgia che il bonbon provoca nei consumatori e nelle consumatrici. Lo rivela uno studio dell’istituto di ricerche di marketing e sociali AstraRicerche per Unione Italiana Food, la più importante associazione in Italia per rappresentanza diretta di categorie merceologiche alimentari. La ricerca è stata pubblicata in occasione del Caramella Day, la giornata ufficiale che si festeggia ogni 11 febbraio.

Le caramelle resistono ai tempi e alle mode

Uno dei prodotti più iconici e consumati del made in Italy alimentare conta 25 milioni di consumatori abituali, che a sorpresa sono in maggioranza adulti. Il sondaggio di AstraRicerche conferma infatti che per 1 italiano su 3 le caramelle sono un balsamo per l’anima: rappresentano un tuffo nel passato e nei ricordi dell’infanzia, specie in compagnia dei nonni.

Per 4 italiani su 10 le nonne e i nonni sono le persone che più di tutte fanno pensare ai piccoli dolci da passeggio. È per questo motivo che la caramella resta un prodotto consumato ancora oggi da oltre 9 italiani su 10. Il 61% degli intervistati ha persino delle caramelle preferite, con un riferimento ad una specifica marca.

Caramelle intramontabili: resistono perché evocano il consumo coi nonni

La memoria e i ricordi dell’infanzia tornano anche a livello di gusto: anice, cannella, liquirizia, menta, frutti assortiti dalla fragola all’arancia. I gusti classici sono quelli che piacciono di più (36%), su tutte le mentine e le gommose. Non solo: 1 italiano su 4 (il 24% del campione) sceglie le caramelle in base alla loro funzione. In questo senso, le preferite sono le balsamiche, rinfrescanti, con vitamine e senza zucchero.

Il 13%, in particolare le giovani generazioni, si lascia convincere dai gusti innovativi e dalle forme e consistenze più buffe e stravaganti: spray, slime, che esplodono in bocca e tanto altro. Quanto al packaging, si conferma la preferenza per la busta (33%), seguita dalle caramelle sfuse o monopezzo (27%), dall’astuccio (17%) e dal tubetto (16%).

Perché piacciono le caramelle? Sono comfort food

La caramella è sinonimo di coccola e piacere. Dei 9 italiani su 10 che consumano caramelle, più della metà (57%) lo fa almeno una o due volte a settimana. Le ore del pomeriggio e della mattina, ovvero quelle con il maggiore tasso di stress e di impegni, si fanno preferire per il consumo al dopo cena e al dopo pranzo. Oltre all’alito fresco e al contrasto al mal di gola, il consumo è legato alla voglia di rilassarsi, ai viaggi e al vedere la tv.

“Dietro al loro sapore inconfondibile si intuiscono sia la lunga tradizione, sia il costante impegno nella ricerca della qualità e nell’utilizzo dei migliori ingredienti. Questo riflette l’essenza della sapienza manifatturiera italiana”, spiega Luigi Serra, produttore con la sua Serra Industria Dolciaria e portavoce del progetto Piacere caramelle, una campagna di comunicazione che vede coinvolta Serra con Ambrosoli, Elah-Dufour, Ferrero, Lindt & Sprüngli, Mangini, Perfetti, Sperlari e Zaini.