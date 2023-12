Nella classifica 2023 delle città italiane dove si vive meglio trionfa Udine: la capitale storica del Friuli conquista il primo posto assoluto nella 34esima indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Italia. Soltanto tre volte in Top 10 dal 1990 ad oggi, la provincia di Udine strappa il primato dopo i piazzamenti del 2016, 2020 e 2021.

Città italiane dove si vive meglio: la classifica 2023

Il territorio friulano guadagna 11 posizioni rispetto al 2022. Udin conquista il primo posto nell’indice sintetico della Qualità della vita delle donne e ottiene il record di palestre, piscine e centri per il benessere fisico. Il capoluogo è al quarto posto nella categoria “Giustizia e sicurezza” e all’ottavo nell’indice della Qualità della vita dei bambini.

Sul podio nella classifica che misura il benessere della popolazione italiana nel 2023, arrivano Bologna al secondo posto (già vincitrice per cinque volte) e Trento al terzo, finita due volte al primo posto nel 2007 e nel 2013. In particolare Bologna, prima nell’edizione 2022, rimane in testa nella categoria “Demografia, salute e società” grazie ai suoi elevati livelli d’istruzione e si conferma città con il maggior numero di case green.

Bologna si conferma tra le città più vivibili in Italia

Al quarto posto c’è la conferma di Aosta, mentre Bergamo, quest’anno Capitale della Cultura insieme a Brescia, sale al quinto posto, specie grazie al primato nella classifica tematica di “Ambiente e servizi”. La sesta posizione è occupata da Firenze, in discesa di tre posizioni rispetto all’anno scorso, e alla settima torna Modena, rientrata in Top 10 dopo una lunga assenza.

Chiudono la Top 10 la conferma di Milano stabile all’ottavo posto (e sempre prima nella categoria “Affari e lavoro”), Monza-Brianza al nono (+14 posizioni, prima nell’indicatore “Ricchezza e consumi”) e Verona al decimo. Trend negativo per Roma: la capitale è 35esima e perde quattro posizioni rispetto al 2022.

Qualità della vita 2023: Foggia la peggiore

Gli ultimi posti sono tutti riservati alle province del Sud. Foggia torna a vestire la maglia nera dopo dodici anni e chiude la graduatoria in 107esima posizione. Nel gruppo delle peggiori ci sono Caltanissetta al 106esimo posto, Napoli al 105esimo, Siracusa al 104esimo e Crotone al 103esimo. Male anche le città laziali con Frosinone in 80esima posizione, Viterbo in 75esima e Rieti in 73esima.

L’unica eccezione è Cagliari che arriva al 23esimo posto. È invece curioso il primato di Chieti (61esima nella lista generale) nella categoria “Giustizia e sicurezza” per il più basso indice di cause iscritte in tribunale tra i suoi abitanti. Il Sole 24 Ore ha preso in esame 107 province italiane attraverso 90 indicatori statistici per stilare la sua classifica dei territori più vivibili: l’elenco completo è disponibile qui.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO