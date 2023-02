Sono state prese in esame le principali insegne d’Italia per stilare la classifica dei migliori supermercati che si basa su indicatori fondamentali per gli italiani come la convenienza e la praticità. Per la sua indagine Altroconsumo ha intervistato 9.834 soci stilando poi classifiche relative a supermercati e ipermercati, superette (punti di vendita più piccoli e di prossimità), discount e insegne locali.

La classifica dei migliori supermercati

Per quanto riguarda l’anno 2022 sono Esselunga e Ipercoop a svettare nella classifica stilata. A seguire ci sono Naturasì, Coop e Interspar e per queste insegne non si tratta del primo traguardo. Infatti anche nell’indagine relativa ai prezzi queste catene di supermercati erano ai primi posti. Per quanto riguarda invece i discount sono Eurospin e Aldi a ottenere le prime posizioni. In generale per i discount i consumatori hanno espresso un ottimo gradimento per nove insegne su dieci. Soltanto Tuodì, Prix e IN’s sono state giudicate buone e non ottime. Infine per quanto riguarda le catene locali primeggiano i supermercati Visotto, le insegne romane Pewex e CTS Supermercati e il brand veneto Iperlando.

Per quanto riguarda i prodotti a marchio commerciale ottengono un buon giudizio 30 insegne, su cui primeggia la private Label. Valutazione buona per 33 e media, infine, per 9. In particolare i prodotti della private Label vengono considerati di ottima qualità. Soddisfacenti poi i prodotti con marchi dei discount: ottimi Lidl ed Eurospin, buono per gli altri ad eccezione di Dpiù, Tuodì e IN’s che ottengono un punteggio medio. Anche i prodotti a marchio del supermercato hanno ottenuto un buon giudizio e a svettare sono quelli Ipercoop, Coop ed Esselunga.

Spesa al supermercato

I criteri di valutazione

Per quanto riguarda i criteri su cui i consumatori hanno basato la propria valutazione l’elemento più considerato è la praticità, fondamentale per il 33% degli intervistati, soprattutto in base alla facilità di raggiungimento del supermercato. Un altro criterio molto importante è la convenienza (25%), seguito dalla qualità dei prodotti disponibili (17%), rappresentato dal buon assortimento dei prodotti per il 13% degli intervistati. E se è vero che sta avendo sempre più successo la spesa online è altrettanto vero che il comfort dei punti vendita continua ad essere molto ricercato. Su quest’ultimo aspetto ottengono ottime valutazioni Esselunga e Interspar. Altri criteri importanti sono: il tempo di attesa alle casse (svettano Esselunga e Naturasì) e la qualità di frutta e verdura (solo 3 insegne su 20 hanno giudizio positivo). Poco soddisfacente sul versante discount la qualità del pesce che ottiene un giudizio medio.

