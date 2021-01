La lista degli uomini e delle donne più ricchi del mondo nel 2020: ecco la classifica elaborata da Forbes (e in continuo aggiornamento).

Le persone più ricche della Terra non sono immuni al Coronavirus. Quando la pandemia si è sviluppata, in modo massiccio, in Europa e in America, i mercati azionari globali sono implosi, accumulando molte fortune. Forbes ha elaborato una lista dei miliardari di tutto il globo, nella quale si contano 2.095 miliardari, 58 in meno rispetto a un anno fa e 226 in meno rispetto a 12 giorni prima aver stilato la classifica, datata 18 marzo 2020. Dei miliardari rimasti, il 51% è più povero rispetto allo scorso anno.

Forbes, gli uomini più ricchi del mondo: in testa Jeff Bezos

Jeff Bezos è la persona più ricca del mondo per il terzo anno consecutivo, nonostante abbia donato 36 miliardi di dollari delle sue azioni Amazon alla sua ex moglie MacKenzie Bezos come parte del loro accordo di divorzio stipulato la scorsa estate. Ha un valore di 113 miliardi di dollari, sostenuto da un aumento del 15% delle azioni di Amazon.

Jeff Bezos

Il gigante dell’e-commerce è stato sotto i riflettori in mezzo alla pandemia e sta assumendo 100.000 lavoratori a tempo pieno e part-time per soddisfare la crescente domanda dei consumatori che restano a casa e fanno acquisti online.

Bill Gates scende al quarto posto tra gli uomini più ricchi del mondo, scalzato dal magnate dei beni di lusso Bernard Arnault, che ritroviamo al terzo posto della classifica di Forbes che, specifichiamo, è in continuo aggiornamento.

Alice Walton, erede della fortuna di Walmart, è la donna più ricca, classificata alla posizione numero 9 con 54,4 miliardi di dollari. Complessivamente 241 donne sono in lista, di cui 7 che condividono una fortuna con un coniuge, un fratello o un figlio.

Il più grande guadagno in termini di dollari, invece, è quello di Qin Yinglin, l’allevatore di suini più ricco del mondo. Si è classificato al 43° posto e vale 18,5 miliardi di dollari – un aumento di 14,2 miliardi di dollari rispetto alla lista del 2019, dopo che le azioni della sua Muyuan Foods – quotata a Shenzhen – sono quasi triplicate poiché l’influenza suina africana ha ridotto l’offerta di maiali e fatto salire i prezzi.

I più ricchi del mondo: i primi 10 nomi nella lista di Forbes

Ecco la lista aggiornata di Forbes – in tempo reale – degli uomini più ricchi al mondo (i dati, lo ricordiamo, possono cambiare in qualsiasi momento):

Jeff Bezos Elon Musk Bernard Arnault & Family Bill Gates Mark Zuckerberg Zhong Shanshan Larry Ellison Warren Buffett Larry Page Mukesh Ambani

Complessivamente, 267 persone che hanno fatto parte della lista del 2019 si sono ritirate a causa del fallimento delle attività – tra questi c’è Adam Neumann di WeWork. Altre 21 persone sono morte.

Tuttavia, Forbes ha rintracciato 178 nuovi arrivati ​​provenienti da 20 paesi, come il fondatore e CEO di Zoom Video Communications, Eric Yuan, il cui servizio è in forte espansione. Gli Stati Uniti rimangono il Paese con il maggior numero di miliardari, con 614, seguiti dalla Cina (tra cui Hong Kong e Macao), con 456.