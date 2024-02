Il fediverso rappresenta un’innovativa frontiera digitale, caratterizzata dalla coesistenza armoniosa di molteplici piattaforme di social networking. Tale ecosistema, radicato nel web da oltre un decennio, si avvale della partecipazione attiva di comunità online composte da milioni di utenti. Scopriamo insieme in cosa consiste il fediverso, dando uno sguardo al suo funzionamento e quale sinergia ha sviluppato con Threads di Meta, l’ambizioso progetto open source ideato da Mark Zuckerberg.

Come funziona il fediverso

Con l’introduzione di Threads in Europa, Adam Mosseri, dirigente di spicco in Meta con esperienza decennale in Facebook, ha svelato i piani strategici dell’azienda legati a questa nuova applicazione e per altre già consolidate nel mercato.

Threads, pensata come un’estensione di Instagram, ha catturato l’attenzione degli utenti, che sono stati informati della sua disponibilità tramite notifiche all’interno dell’app. La presentazione di Mosseri ha introdotto il concetto di Fediverso, attirando – fin da subito – l’interesse della comunità digitale.

Il Fediverso si basa su un’architettura decentralizzata, in cui server indipendenti, ognuno rappresentante una piattaforma social, aderiscono a un protocollo di comunicazione unificato. Ciò permette agli utenti di accedere e interagire con dati ospitati su server globali, come quelli di Instagram, seguendo regole di comunicazione che possono essere aperte o chiuse, a seconda del protocollo adottato.

Il collegamento con Threads di Meta

Threads si basa su ActivityPub, protocollo introdotto nel 2018 e già impiegato da Mastodon, una piattaforma social emersa nell’era post-Twitter. L’integrazione di ActivityPub in Threads permettee agli utenti di condividere contenuti su altre piattaforme del Fediverso, come Mastodon, direttamente da Threads.

Social network

Questa scelta di adottare protocolli aperti potrebbe incentivare lo sviluppo di nuove piattaforme social, offrendo un’alternativa al dominio delle grandi corporazioni del settore e attrarre utenti in cerca di esperienze più personalizzate e autentiche.

Il Fediverso incarna una visione rivoluzionaria di Internet, in quanto propone una ristrutturazione dell’ecosistema digitale attuale verso un modello più inclusivo e centrato sull’utente piuttosto che sugli interessi pubblicitari.

Questo paradigma promette di forgiare una nuova infrastruttura per la nostra vita digitale, libera dall’influenza diretta di specifiche corporazioni, caratterizzata da spazi digitali più sicuri, privi di pubblicità invasiva e profilazione degli utenti.

Come evidenziato da The Verge, Adam Mosseri ha rivelato che Threads ha come obiettivo quello di facilitare la connessione tra gli account Meta su diverse piattaforme, rendendo questa opzione disponibile a un ampio bacino di utenti.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO