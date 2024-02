Henley Passport Index ha stilato la graduatoria del passaporti più potenti al mondo e a sorpresa il passaporto italiano è primo in classifica. La lista del portale si basa sulla libertà di viaggio di cui godono i titolari del documento di riconoscimento necessario per effettuare spostamenti al di fuori dell’Unione Europea e quindi sul numero di Paesi nei quali è possibile accedere senza visto.

Passaporto italiano è il più potente al mondo

Il passaporto italiano è da record: permette di viaggiare nella bellezza di 194 Stati su 227 in tutto il mondo. In cima alla classifica stilata da Henley Passport Index il primato dell’Italia è condiviso con Francia, Germania, Spagna, Singapore e Giappone. La lista, tuttavia, è in costante aggiornamento e a seconda delle leggi e degli accordi internazionali e bilaterali potrebbe subire variazioni.

L’ultimo rilevamento di Henley premia i Paesi europei. Nell’attuale Top 10 ci sono anche Finlandia e Svezia al secondo posto, insieme alla Corea del Sud. Il gradino più basso del podio è occupato da Austria, Danimarca, Irlanda e Paesi Bassi. In quarta posizione si piazzano Belgio, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo e Regno Unito.

Italia, Francia, Germania, Spagna, Singapore e Giappone hanno i passaporti più potenti

Grecia, Malta e Svizzera occupano il quinto posto, mentre in sesta posizione ci sono la Repubblica Ceca e la Polonia, con Australia e Nuova Zelanda. Settimo posto per l’Ungheria insieme a Canada e Stati Uniti. Ottava piazza per Estonia e Lituania, seguite in nona posizione da Lettonia, Slovacchia e Slovenia. L’Islanda chiude la Top 10.

L’allargamento dell’Unione Europea all’Ucraina e agli altri Paesi orientali sta imponendo a Bruxelles di riscrivere la proprie regole interne. L’iter di avvicinamento di Kiev all’Ue ha numerosi passaggi che si riflettono sull’Henley Passport Index. Ad oggi l’Ucraina si piazza al 32esimo posto in classifica.

I passaporti più potenti del mondo: la classifica

Tra gli altri Paesi dell’Est e dei Balcani, in particolare dell’ex Jugoslavia, la Serbia è in posizione numero 37, la Macedonia del Nord 45, il Montenegro 46, l’Albania 48, la Moldova 49, la Bosnia-Erzegovina e la Georgia al 50esimo posto.

In fondo alla lista si trovano Siria, Iraq, Pakistan, Yemen, Somalia, Libia, Nepal e Palestina, Bangladesh e Corea del Nord. L’ultimo in assoluto è l’Afghanistan: devastato da vent’anni di bombe e attacchi aerei statunitensi, il Paese è 104esimo e il suo passaporto concede appena 28 accessi senza visto.

