Instagram è diventata una delle piattaforme social di condivisione di immagini più popolari in assoluto e, per questo motivo, sull’app si è sviluppata molta concorrenza tra i creatori. Ci sono, però, 5 funzioni nascoste di cui, forse, non siete a conoscenza.

Instagram, le funzioni nascoste: aggiungere musica alle storie, pianificare e condividere con cerchia ristretta

Instagram mette a disposizione un adesivo musicale per aggiungere qualsiasi brano alle storie: bisogna toccare il titolo per poi aggiungerlo al contenuto. Si può anche spostare la barra di scorrimento per trovare la sezione del brano che si desideri aggiungere.

Inoltre, è possibile pianificare i post su IG, che siano immagini, caroselli, storie e Reel. Quando create un post Instagram sull’app, aggiungete foto, video, didascalie, effetti e filtri e toccate Avanti -> Impostazioni avanzate -> Pianifica. Selezionate una data e un’ora per pianificare un post. Toccate Pianifica.

Post Instagram

Inoltre, è possibile crea un elenco di amici intimi con il quale condividere specifici contenuti

Se desideri condividere una storia di Instagram solo con un gruppo selezionato di persone, questa funzionalità fa al caso tuo. La funzione Amici più stretti consente di creare un elenco personalizzato di persone con cui condividere le storie, note e altri contenuti in privato.

Andate sul vostro profilo. Toccate l’icona del menu in alto a destra. Toccate Amici più stretti. Selezionate le persone che desiderate aggiungere dall’elenco e toccate Fine per salvare le modifiche.

Cambiare il tema della chat e cartella nascosta dei messaggi privati

Se utilizzate Instagram per la messaggistica, potete eliminare lo sfondo bianco e personalizzare il tema della chat per rendere la conversazione più colorata e divertente.

Questa è un’altra delle funzioni nascoste di Instagram. Per usarla, aprite la chat a cui volete applicare un nuovo tema. Tocca l’immagine del profilo dell’utente visualizzata in alto. Fare clic sull’opzione Tema nella schermata successiva. Scegliete il tema e i colori.

Post social su IG

Richieste nascoste è una cartella di richieste di messaggi su Instagram. I messaggi provengono da utenti che hanno inviato messaggi, contrassegnati, però, da Instagram come offensivi o spam.

Si può controllare questa cartella – di tanto in tanto – per vedere se i messaggi che sono arrivati sono realmente dannosi o irrispettosi delle politiche della community. Per visualizzarli, andate in Messaggi > Richieste> Richieste nascoste.

