Il prossimo 2 luglio, Carlo Cracco inaugura Cracco Portofino. Il nuovo ristorante dello chef stellato aprirà i battenti nel magico borgo di pescatori della riviera ligure e proporrà ai clienti un menù variegato. Una nuova conquista per uno dei cuochi italiani più amati di sempre.

Cracco Portofino: apre il nuovo ristorante dello chef stellato

Noto anche per le sue partecipazioni televisive come giudice di MasterChef e conduttore di Hell’s Kitchen Italia, Carlo Cracco sta vivendo un momento positivo anche da un punto di vista imprenditoriale. Dopo aver aperto il polo gastronomico e ricettivo a sud di Milano, ovvero Cracco al Naviglio con annesso hotel Excel, e aver rilevato con la moglie l’azienda agricola VistaMare in Romagna, lo chef veneto sbarca in Liguria. Il 2 luglio 2021 apre il ristorante Cracco Portofino, situato nello storico borgo di pescatori della riviera ligure.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Carlo, attraverso i suoi profili social. A didascalia di un’immagine che lo ritrae di spalle, mentre legge l’insegna del suo nuovo locale, si legge: “Sono felice di annunciarvi che da venerdì 2 luglio aprirà il ristorante Cracco Portofino. Non vediamo l’ora di accogliervi e stiamo preparando gli ultimi ritocchi e perfezionando il nuovo menù“.

Cracco ha invitato coloro che vogliono cenare nel suo ristorante o avere informazioni ad inviare una email a reservation@craccoportofino.it o info@craccoportofino.it.

Lo chef veneto rende speciale anche Portofino

Carlo Cracco aprirà Cracco Portofino all’interno dello storico ristorante Pitosforo che si affaccia sul porticciolo della località ligure. Da mesi lo chef ligure era ormai onnipresente in città, ma in pochi avevano intercettato le sue mire imprenditoriali.

“Desidero rivolgere il più sentito benvenuto, da parte di tutta l’amministrazione comunale allo chef. Buon vento per questa nuova avventura tutta portofinese. L’arrivo di una figura come quella di Carlo Cracco non può fare altro che portare prestigio ulteriore al nostro Borgo. Desidero ringraziare la proprietà, la famiglia Vinelli, per quanto fatto fino a questo momento“, ha dichiarato il sindaco Matteo Viacava.

L’inaugurazione del nuovo ristorante Cracco Portofino è fissata per venerdì 2 luglio 2021.