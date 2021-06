Il torneo di Wimbledon è il più antico evento sportivo di tennis: la prima edizione è andata in scena nel lontano 1877. Come vuole la tradizione, si svolge ogni anno sei settimane prima del primo lunedì di agosto e dura 14 giorni. Pertanto, l’edizione 2021 si disputa dal 28 giugno all’11 luglio, presso i campi dell’All England Lawn Tennis and Crocquet Club di Londra. Quanto guadagna il vincitore? Scopriamo il montepremi finale e tutti i premi previsti per il secondo e terzo turno, ottavi e quarti di finale e semifinale.

Wimbledon 2021: il montepremi

Terzo torneo del Grande Slam in ordine cronologico annuale, è preceduto dall’Australian Open e dagli Open di Francia ed è seguito dagli US Open. Inoltre, è l’unico Slam ad essere giocato sull’erba.

Come tutti gli Slam, il montepremi di Wimbledon 2021 ha subito una riduzione a causa della pandemia da COVID-19: da 38 milioni di sterline del 2019 si passa a 35. Per i vincitori, quindi, ci sono in palio quasi 2 milioni di euro. Il prize money per i singles è uguale sia per gli uomini che per le donne ed è pari a 1 milione e 700 mila sterline. Nel 2019, invece, Djokovic e Halep portarono a casa 2 milioni e 350mila sterline.

Quanto vincono i tennisti che si avvicinano alla finale?

Tra gli sportivi che si giocheranno la vittoria a Wimbledon 2021 ci sono Novak Djokovic che ha trionfato agli Australian Open e ai Roland Garros, Matteo Berrettini che recentemente ha vinto il torneo del Queen’s e Roger Federer che a Wimbledon, con ben 8 premi, detiene il record di successi.

Oltre al premio del vincitore (1 milione e 48mila euro), anche i tennisti che si avvicinano alla finale tornano a casa con un bel gruzzoletto. Al secondo turno spettano 87mila euro, mentre al terzo 133mila. Agli ottavi di finale, invece, spettano oltre 210mila euro e ai quarti più di 349mila. Infine, chi arriva alle semifinali, il prize money è di 541.224 euro.