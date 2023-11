Il team studentesco Solar Team Eindhoven dell’Università di Tecnologia della città olandese ha sviluppato il primo fuoristrada alimentato dall’energia del sole, rendendolo indipendente dalle stazioni di ricarica. Stella Terra è abbastanza robusto per muoversi – non solo su strade asfaltate – ma anche su terreni accidentati. Nel mese di ottobre, il team si è spostato in Marocco per effettuare test approfonditi, anche nel deserto del Sahara.

Stella Terra, il primo fuoristrada ad energia solare

L’energia solare per Stella Terra è raccolta dai pannelli solari posti sul tetto. Con quest’ultimi e la sua struttura robusta, l’auto è totalmente indipendente, in modo sostenibile, in qualsiasi parte nel mondo.

Questa vettura solare, omologata per la circolazione su strada, ha una velocità massima di 145 chilometri all’ora, pesa solo 1.200 chilogrammi e ha un’autonomia di 630 chilometri in una giornata di sole. Ecco alcune immagini del veicolo:

Costruire un veicolo fuoristrada autosufficiente rappresenta una nuova sfida ed è il primo del suo genere a livello mondiale.

“Stella Terra deve resistere alle dure condizioni del fuoristrada pur rimanendo efficiente e sufficientemente leggera da essere alimentata dal sole. Ecco perché abbiamo dovuto progettare noi stessi quasi tutto per Stella Terra, dalle sospensioni agli inverter per i pannelli solari”, ha affermato Wisse Bos, team manager del Solar Team Eindhoven.

Un veicolo avanti rispetto al mercato attuale

Secondo Bos, Stella Terra è da cinque a dieci anni avanti rispetto al mercato attuale. “Ci stiamo spingendo oltre i confini della tecnologia. Con Stella Terra vogliamo dimostrare che la transizione verso un futuro sostenibile offre motivi di ottimismo e incoraggia individui e aziende ad accelerare la transizione energetica”.

Fuoristrada

Stella Terra è stata sottoposta a test approfonditi nei Paesi Bassi, ma la varietà di paesaggi è limitata. Pertanto, il team si è diretto col fuoristrada alla volta del Marocco ad ottobre, dove l’auto solare è stata testata, per quasi mille chilometri, in diversi paesaggi, per poi concludere il viaggio nel Sahara, il tutto alimentato dal sole.

