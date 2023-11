Dal 18 ottobre 2023, sono state introdotte nuove regole per visitare il Colosseo: la più importante riguarda il biglietto nominativo, al qual si aggiungono il raddoppiamento del costo del ticket venduto sul posto, una nuova biglietteria fisica e la rimodulazione delle quote legate ai canali di vendita.

Biglietto nominativo per visitare il Colosseo

Un biglietto nominativo per visitare il Colosseo. Questa la novità introdotta – dal Ministero della Cultura – a partire dal 18 ottobre 2023.

Colosseo

A questa novità, si affiancano altre che riguardano, nello specifico, il sistema di vendita dei ticket e, dunque, l’organizzazione dei flussi turistici.

I biglietti potranno essere acquistati in sei punti vendita: oltre a quello in piazza del Colosseo, ve ne sono altri presenti, uno dei quali – di recente apertura – tra largo della Salaria Vecchia e Via dei Fori Imperiali, qualora non si voglia acquistare il biglietto mediante i canali digitali.

La difficile reperibilità dei biglietti

Il Colosseo è uno dei monumenti più visitati di Roma, pertanto, spesso, capita di non riuscire a reperire i biglietti che, nei fati, attraverso un meccanismi di sistemi di acquisto – come evidenziato dall’Antitrust – erano traslati su diversi siti di operatori di intermediazione, dal canale di vendita ufficiale, messi, però, a disposizione a prezzi gonfiati.

Per questo motivo, si è proceduto alla rimodulazione delle le quote dei vari canali di vendita. Per tale ragione, il 55% dei biglietti resterà a disposizione di visitatori singoli, mentre il 25% sarà concesso agli operator, in modo da eliminare il meccanismo che si era venuto a creare negli ultimi anni.

