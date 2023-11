I campioni del mondo di danza paralimpica sono italiani: Laura del Sere e Andrea Barberis. La coppia ha trionfato ai Mondiale 2023 di Para Dance Sport World Championship organizzati in casa, a Genova. I due si sono aggiudicati il primo posto nella specialità danze standard combi (classe seconda paradance) che vede in pista un’atleta paralimpica e un atleta normodotato. Del Sere e Barberis sono riusciti nell’impresa di battere i favoriti Helena Kasicka e Martin Solc.

Danza paralimpica, campioni 2023 due italiani

Laura del Sere ha 30 anni ed è originaria di Sesto Fiorentino. Genovese, Andrea Barberis è diplomato MIDAS (Maestri Italiani Danza Sportiva), ha cominciato a ballare nel 2006 all’età di 9 anni e di solito fa coppia con Francesca Carrara. Insieme, hanno raggiunto un risultato storico: nessun italiano aveva mai vinto prima d’ora il titolo mondiale della disciplina.

Il sodalizio artistico e sportivo tra Laura e Andrea è piuttosto recente. La coppia balla insieme da due anni. Ma è bastato poco perché scattasse l’alchimia e in pochissimo tempo hanno raggiunto l’obiettivo più grande: la vittoria nel campionato del mondo. Un risultato frutto di lavoro, tranquillità, passione e sacrificio. Le stesse qualità di un fuoriclasse come Jannik Sinner.

Sport e disabilità: benefici su fisico e mente

“È un’emozione che non si può esprimere a parole – racconta Del Sere alla Nazione – perché gareggiavamo in casa con i colori dell’Italia ma anche perché è stata totalmente inaspettata. Speravamo infatti di arrivare in finale e, magari, sul podio ma non avevamo proprio preventivato di poter vincere. Quindi quando è arrivato l’annuncio siamo impazziti di gioia. È una sensazione che davvero non si può descrivere, siamo rimasti spiazzati ma felicissimi”.

L’azzurra entra in punta di pieni nella storia di questa disciplina, aggiudicandosi la prima medaglia iridata per l’Italia. Si è infatti avvicinata alla danza a 15 anni e in maniera casuale. “In realtà una lacrimuccia è scappata anche a me – racconta la ballerina toscana – ed è stato spontaneo anche l’abbraccio con Andrea, cosa che ci capita di rado. Eravamo davvero contenti e anche orgogliosi di rappresentare l’Italia”.

Laura del Sere e Andrea Barberis, primato storico

Formatasi alla Wheelchair Dance Firenze – Centro Toscano di Danza Integrata, la prima società italiana ad aver introdotto la danza sportiva in carrozzina, Del Sere svolge un doppio lavoro: la preparazione atletica e la frequentazione della scuola di ballo. Ha iniziato con il latino americano e poi ha proseguito con i balli standard: l’oro mondiale arriva dopo un argento europeo.

Il trionfo a Genova arriva insieme al primato di David Pimentel Pontes (anche lui medaglia d’oro, prima nella storia del Brasile, nella classe 1 di stile libero) e ad un’altra splendida notizia. Da tempo Laura era in cerca di lavoro e ora l’ha trovato: le hanno offerto un posto di segretaria e centralinista.

