La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il ddl antisemitismo, con 147 voti favorevoli, 93 contrari e 5 astenuti. Il risultato fotografa un Parlamento spaccato non soltanto tra maggioranza e opposizione, ma anche al proprio interno: il voto ha prodotto una frattura visibile nel Partito Democratico, con l’ala riformista che ha scelto l’astensione contro l’indicazione ufficiale del partito.

Cosa prevede il testo diventato legge

Il cuore del provvedimento è l’adozione della definizione operativa di antisemitismo formulata dall’IHRA, l’International Holocaust Remembrance Alliance. Si tratta di una definizione elaborata a livello internazionale e già adottata da numerosi governi e istituzioni europee, che fornisce una cornice concettuale per identificare e contrastare le manifestazioni di odio antiebraico.

Un punto su cui vale la pena essere chiari: la legge non introduce nuovi reati penali specifici. Non si tratta, quindi, di una norma che crea fattispecie criminali inedite o aggrava automaticamente sanzioni esistenti. L’obiettivo dichiarato è dotare le istituzioni italiane di uno strumento definitorio condiviso, capace di orientare politiche pubbliche, programmi educativi e azioni di prevenzione.

Chi ha votato sì, chi ha votato no

Il ddl antisemitismo ha ottenuto il via libera grazie al sostegno della maggioranza di governo, cui si è aggiunto quello di Italia Viva, che ha scelto di votare a favore allineandosi ai partiti di centrodestra. Una scelta che ha contribuito a gonfiare il margine dei favorevoli e che segna una distinzione netta rispetto agli altri partiti di opposizione.

Sul fronte contrario si sono schierati Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno espresso voto contrario. Le perplessità di queste forze politiche si concentrano in particolare sul perimetro applicativo della definizione IHRA e sui possibili effetti che essa potrebbe avere sul dibattito pubblico riguardante le politiche del governo israeliano.

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La spaccatura nel Pd: i cinque che hanno scelto l’astensione

Immagine generata con AI

Il capitolo più delicato della giornata parlamentare riguarda il Partito Democratico. Il gruppo dem aveva indicato il voto contrario come posizione ufficiale, ma cinque deputati dell’ala riformista hanno disatteso quella indicazione, scegliendo di astenersi. I nomi sono: Piero Fassino, Lorenzo Guerini, Lia Quartapelle, Virginio Merola e un quinto deputato indicato nelle fonti disponibili soltanto con il nome Nicola.

Non si tratta di una divergenza marginale. Fassino, Guerini e Quartapelle sono figure di primo piano nella storia e nell’attualità del centrosinistra italiano. La loro scelta di distanziarsi dalla linea del partito su un tema così simbolicamente carico come la lotta all’antisemitismo segnala una tensione profonda tra l’anima più moderata e internazionalista del Pd e la sua componente più critica verso alcune politiche israeliane.

L’astensione, in questo contesto, non è un atto neutro. È una presa di posizione che dice: non ci opponiamo alla norma, ma non possiamo votarla così com’è. Una distinzione sottile, ma politicamente significativa, che apre interrogativi sulla coesione del partito in vista delle prossime scadenze parlamentari.

Il peso simbolico del voto finale

Con 147 sì e 93 no, il ddl antisemitismo diventa legge in un momento in cui il tema dell’odio antiebraico torna al centro del dibattito pubblico europeo. L’Italia si dota così di uno strumento definitorio che allinea il paese agli standard internazionali promossi dall’IHRA, l’alleanza internazionale per la memoria della Shoah.

Il fatto che la norma non introduca nuovi reati penali non ne diminuisce la portata culturale e istituzionale. Una definizione condivisa serve a orientare scuole, università, enti pubblici e forze dell’ordine nel riconoscere e contrastare fenomeni che spesso si manifestano in forme ambigue o sfumate. È uno strumento di prevenzione prima ancora che di repressione.

Resta aperta, però, la questione politica interna. La spaccatura dem è destinata a produrre strascichi: in un partito che fatica a trovare una linea unitaria su temi di politica estera e diritti, il voto di oggi aggiunge un elemento di frizione difficile da ignorare. I numeri finali — 147 favorevoli, 93 contrari, 5 astenuti — raccontano una legge approvata, ma anche un’opposizione che non parla con una voce sola.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.