La società biellese di Nicola Burgay, consolida la sua posizione nel settore dei media anche aumentando il brand del network editoriale.

In un ambiente in continua evoluzione nel mondo dell’editoria e della comunicazione, Delta Pictures sta lavorando instancabilmente per creare un impatto significativo sul mercato.

Recentemente, Delta Pictures ha annunciato la nomina di Alessandro Plateroti come Direttore di Newsmondo.it, un importante passo avanti per l’azienda. Con il suo network e le partnership, Newsmondo.it raggiunge oltre 9 milioni di utenti unici al mese. Questa nomina rafforza ulteriormente la posizione di Delta Pictures come editore premium e promette miglioramenti nell’ambito editoriale.

Nicola Burgay, Amministratore unico dell’azienda, ha dichiarato: “La nomina di Plateroti è solo l’inizio, stiamo già collaborando con il rinomato giornalista Claudio Brachino e stiamo definendo altri accordi con autorevoli firme italiane. Vogliamo migliorare ulteriormente la nostra posizione attraverso una combinazione adeguata di firme autorevoli e una redazione digitale che ci ha finora permesso di svolgere un ruolo di editore indipendente, utile per i lettori e importante per gli investitori, raggiungendo i target e gli indicatori di performance richiesti.”

L’importanza delle comunità online nel mondo moderno è ben compresa da Delta Pictures, che sta lavorando per ampliare e diversificare ulteriormente la sua già solida base di seguaci e lettori. Il principale obiettivo è coinvolgere attivamente la Generazione Z, che rappresenta il futuro dell’informazione e della comunicazione. L’azienda sta investendo in progetti innovativi e strategie di marketing mirate per attirare e coinvolgere questo pubblico giovane e dinamico.

Delta Pictures Agenzia

Oltre a concentrarsi sull’editoria, Delta Pictures sta espandendo con successo le sue operazioni nell’ambito dell’agenzia di comunicazione. Grazie alla sua competenza nell’offrire servizi di comunicazione strategica e marketing digitale, l’azienda ha acquisito clienti internazionali. Questa espansione dimostra la capacità di Delta Pictures di adattarsi e prosperare in un mercato globale.

L’Intelligenza Artificiale al Servizio dei Clienti

Un’altra forza trainante di Delta Pictures è l’uso intelligente dell’intelligenza artificiale (IA) per creare soluzioni innovative. L’azienda ha sviluppato applicazioni personalizzate per i suoi clienti, progettate per ottimizzare e accelerare i processi interni. L’IA è stata impiegata in modo strategico per l’analisi dei dati, la creazione di contenuti personalizzati e l’automazione dei flussi di lavoro, fornendo ai clienti un vantaggio competitivo nel loro settore.

Delta Pictures si prepara per un 2024 di crescita e successo continuo nel settore media e della comunicazione, affrontando il futuro con determinazione e innovazione.

