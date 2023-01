La graduatoria ANVUR dei Dipartimenti di eccellenza italiani per il quinquennio 2023-2027 vede l’Ateneo la Statale davanti a tutti gli altri.

E’ stata pubblicata la graduatoria dei 180 Dipartimenti di eccellenza assegnatari del finanziamento per il quinquennio 2023-2027. Ad essere premiata è stata la ricerca scientifica dell’Università Statale di Milano. La graduatoria è stata resa nota da ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca). Risultato importante per l’Ateneo che è riuscito a sorpassare la Sapienza di Roma, la Federico II di Napoli, Padova e Bologna.

La Statale di Milano festeggia il primo posto

L’Ateneo è riuscito a classificarsi primo con i suoi ben 13 Dipartimenti mentre nella scorsa valutazione erano 8. La Statale si colloca dunque al primo posto in Italia per numero di strutture in graduatoria. Il Rettore dell’Università Statale di Milano, Elio Franzini, ha commentato con gioia il risultato sul sito ufficiale dell’Ateneo. “Si tratta di un risultato eccezionale” ha detto “raggiunto pur non avendo attivi al nostro interno i corsi dell’area di Architettura e Ingegneria”.

Il Rettore ha spiegato che questo risultato arriva dopo una serie di altri importanti riconoscimenti. Tra questi il punteggio massimo ottenuto dopo la visita di accreditamento Cev, l’inserimento di 23 Dipartimenti tra i migliori 350 nazionali e, infine, la collocazione dell’Ateneo ai vertici nazionali per l’attrattività degli studenti fuori Regione.

Studenti universitari

I 13 Dipartimenti di eccellenza dell’Ateneo

Anche Mariapia Abbracchio, prorettrice vicaria e alla Ricerca e Innovazione ha commentato con gioia la graduatoria dei Dipartimenti di eccellenza italiani e il primo posto ottenuto dall’Ateneo. Sempre in prima fila anche con iniziative a favore delle donne, la Statale di Milano conferma il suo potenziale. Ecco, dunque, quali sono i 13 Dipartimenti di eccellenza dell’Università: Dipartimento di Matematica Federigo Enriques, Dipartimento di Scienze della Terra Ardito Desio, Dipartimento di Bioscienze, Dipartimento di Biotecnologie mediche e Medicina traslazionale, Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari.

E ancora, Dipartimento di Fisiopatologia medico chirurgica e dei trapianti, Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità, Dipartimento di Scienze e Politiche ambientali. Infine, Dipartimento di Filosofia Piero Martinetti, Dipartimento di Studi Storici, Dipartimento di Scienze giuridiche Cesare Beccaria, Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi, Dipartimento di Scienze sociali e politiche.

