Un emendamento al Decreto Sicurezza in conversione alla Camera introduce il divieto assoluto di iscrizione ai social media per i minori di 13 anni e impone la gestione parentale degli account per la fascia 13-16 anni. La proposta, presentata il 17 novembre 2026, porta la prima firma di Fabio Rampelli (FdI), Vicepresidente della Camera, e punta a diventare legge entro fine mese. Il tema del divieto social under 13 entra così nel dibattito pubblico con una norma concreta, non più soltanto una promessa.

Cosa prevede l’emendamento: tre fasce d’età, tre regimi diversi

La struttura della misura è semplice ma netta. Sotto i 13 anni, nessuna registrazione è possibile su alcuna piattaforma social: il divieto è assoluto, senza eccezioni legate al consenso dei genitori. Tra i 13 e i 16 anni, i minori possono accedere ai social soltanto attraverso account collegati ai profili parentali, il che significa che i genitori mantengono visibilità e controllo sull’attività dei figli. Dai 16 anni in poi, si applica la piena libertà di iscrizione a qualsiasi rete sociale.

Questa architettura a tre livelli risponde a una logica graduata: non si tratta di proibire tout court l’accesso al mondo digitale, ma di modularlo in base all’età anagrafica, lasciando ai genitori un ruolo attivo nella fase intermedia. È una distinzione importante, perché sposta parte della responsabilità dalla piattaforma alla famiglia — pur mantenendo un vincolo normativo chiaro.

Il sostegno del Ministro Valditara e il contesto politico

Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha accolto la misura con favore esplicito. «Se c’è un decreto legge per il divieto dei social agli under 13 sarò felice, è sempre stata la mia battaglia», ha dichiarato. Non è una posizione di circostanza: Valditara aveva già inserito la tutela dei minori online tra le priorità del suo mandato, e l’emendamento al Decreto Sicurezza rappresenta, di fatto, la traduzione normativa di quella posizione.

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L’iniziativa è sostenuta dalla maggioranza di centrodestra, il che ne facilita l’iter parlamentare. La scelta di incardinarlo nel Decreto Sicurezza — già in conversione — accelera i tempi: invece di attendere un provvedimento autonomo, la norma viaggia su un veicolo legislativo già avviato, con l’obiettivo di approdare in Gazzetta Ufficiale entro la fine di novembre 2026.

Il raccordo con l’Europa: l’EU Kids Act e la lezione austriaca

L’Italia non si muove in un vuoto normativo. L’emendamento si allinea esplicitamente all’EU Kids Act, il regolamento europeo che punta a rafforzare la protezione dei minori nell’ambiente digitale. Ma c’è un dettaglio procedurale che vale la pena sottolineare: l’Italia ha notificato preventivamente la Commissione europea del disegno di legge Mennuni-Madia, aprendo un negoziato con Bruxelles che ha portato all’approvazione del testo.

Questo passaggio non è secondario. Una misura analoga adottata dall’Austria era stata bloccata proprio per mancanza di coordinamento con le istituzioni europee. L’Italia ha evitato lo stesso destino lavorando in anticipo sul fronte comunitario, il che conferisce alla norma una solidità giuridica maggiore e riduce il rischio di contestazioni successive da parte della Commissione.

Immagine generata con AI

Cosa cambia in pratica per piattaforme e famiglie

Sul piano operativo, l’entrata in vigore della norma pone alle piattaforme l’obbligo di implementare sistemi di verifica dell’età efficaci. Non basterà più una semplice spunta su una casella che dichiara di avere più di 13 anni: la legge richiede un meccanismo reale che impedisca l’accesso ai minori sotto la soglia e che colleghi gli account dei 13-16enni ai profili dei genitori.

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Per le famiglie, il cambiamento è duplice. Da un lato, i genitori di bambini sotto i 13 anni non dovranno più negoziare con i figli sull’opportunità o meno di aprire un profilo: la risposta è no per legge. Dall’altro, i genitori di ragazzi tra i 13 e i 16 anni acquisiscono uno strumento di supervisione formale, non lasciato alla discrezionalità delle singole app ma garantito dalla norma stessa.

Resta da vedere come le piattaforme — da Instagram a TikTok, da YouTube a Snapchat — risponderanno tecnicamente all’obbligo. La verifica dell’età è da anni uno dei nodi irrisolti della regolamentazione digitale: sistemi troppo blandi risultano facilmente aggirabili, mentre sistemi troppo invasivi sollevano questioni di privacy. Il testo dell’emendamento pubblicato dall’ANSA non specifica nel dettaglio le modalità tecniche, lasciando presumibilmente spazio a una fase attuativa successiva.

Un dibattito aperto sul come, non sul se

Ciò che emerge dal panorama politico attuale è che il divieto social under 13 non è più una proposta controversa nel merito: il consenso trasversale sulla necessità di proteggere i più piccoli è ampio. Il dibattito si sposta piuttosto sull’efficacia concreta delle misure. Una legge che vieta l’iscrizione è utile nella misura in cui viene applicata: se i minori riescono comunque ad aprire account con dati falsi, la norma rischia di restare sulla carta.

Per questo il coordinamento con l’Europa e la pressione sulle piattaforme affinché adottino sistemi di verifica robusti sono, forse, la parte più delicata dell’intera operazione. La norma esiste. La sfida è farla funzionare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.