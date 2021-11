Chi vuole concedersi finalmente un viaggio tra il 25 dicembre e l’inizio del 2022 può usufruire del doppio bonus senza Isee da 700 euro. L’agevolazione fa parte del pacchetto di sostegni alle famiglie colpite dalla crisi e potrà essere sfruttato per le vacanze di Natale 2021. Questa facilitazione è in realtà la combinazione di due aiuti: il primo approvato all’epoca del governo Conte II nel Decreto Rilancio e il secondo aggiunto dall’esecutivo di Mario Draghi che unisce il bonus terme a quello vacanze.

Doppio bonus senza Isee: cos’è e chi può averlo

Il bonus vacanze è un’agevolazione che permette alle famiglie di avere uno sconto pari ad un valore massimo di 500 euro per il soggiorno nelle strutture ricettive presenti sul territorio italiano. Sono quindi escluse quelle all’estero.

Il bonus terme è invece un sostegno che consente di beneficiare di uno sconto pari al 100% dei costi spesi nei centri termali accreditati presso l’agenzia per lo sviluppo Invitalia. Oltre alle terme, fanno parte del pacchetto tutti i servizi legati alle cure di bellezza e benessere.

Il bonus vacanze aiuta a godersi Natale 2021

Possono ottenere il doppio bonus senza Isee in vista di Natale le famiglie che hanno già fatto istanza per il bonus vacanze 2021, attivo dal primo luglio al 31 dicembre 2020. Non sono ammesse ulteriori richieste: lo sportello telematico è chiuso e i beneficiari sono soltanto quelli che hanno presentato domanda l’anno scorso e possono continuare ad usufruire del bonus entro il 31 dicembre di quest’anno.

Il bonus prescinde dall’Isee di riferimento. La ratio è quella della composizione famigliare. Le famiglie con un solo membro possono beneficiare di un bonus di 150 euro. L’importo raddoppia a 300 euro per le famiglie con due persone e arriva a un valore massimo di 500 euro per le famiglie più numerose, da tre membri in su.

Doppio bonus Natale 2021: le spese ammesse

L’aiuto copre esclusivamente le spese sostenute nelle seguenti strutture ricettive:

Hotel e alberghi

e Agriturismi

Case vacanze

Bed and Breakfast

Campeggi

È possibile utilizzare la copertura del bonus anche per pacchetti presso tour operator e agenzie di viaggio.

Il click day per il bonus terme è previsto per lunedì 8 novembre 2021 sul sito del bonus vacanze. Ottenuta l’agevolazione, per pagare la struttura sarà poi necessario attivare il voucher con il QR-Code specifico.