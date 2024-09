Altroconsumo ha pubblicato l’edizione 2024 della sua speciale classifica su dove conviene fare la spesa: un’indagine aggiornata che ha confrontato i prezzi in 1.140 punti vendita tra discount, super e ipermercati di 65 città italiane. Il campione è ampio: 126 categorie di prodotto (le più acquistate secondo l’Istat tra alimentari, cibo per animali domestici, prodotti per la cura della casa e della persona) e 1,4 milioni di prezzi, promozioni incluse.

Dove conviene fare la spesa? La lista Altroconsumo

La lista di Altroconsumo rivela che tra i discount le catene più economiche sono In’s e Lidl (primo per spesa con i prodotti più economici), mentre tra i super e gli ipermercati spiccano Bennet (diffusa soprattutto nel Nord-Ovest e primo per prodotti di marca), Famila (primo per spesa mista, ovvero quella che comprende prodotti di marca, marchio commerciale e prodotti economici) e Carrefour.

Dopo In’s e Lidl i discount più economici sono Eurospin, Aldi, Penny Market e Todis. Conad, Pam, Conad Superstore, Coop, Eurospar, Esselunga, Ipercoop, Spazio Conad e Interspar completano la graduatoria di super e ipermercati. Carrefour è l’insegna più conveniente tra i supermercati che puntano sui prodotti con il loro marchio commerciale.

I marchi più economici nell’indagine 2024 di Altroconsumo

In generale, se si vuole risparmiare il più possibile la scelta migliore rimangono i discount, i più economici in assoluto, mentre in iper e super i prodotti con il marchio del distributore sono i migliori per rapporto qualità prezzo. L’indagine di Altroconsumo, giunta alla sua 35esima edizione, conferma che nel 2024 i prezzi continuano ad essere in aumento (+1,2%), ma con un rallentamento rispetto al 2023.

Naturalmente tutto dipende dal tipo di spesa e da dove si vive, con differenze sostanziali tra il Nord e il Centro-Sud in base al reddito familiare annuo. Il Trentino Alto-Adige è la regione più economica dove fare la spesa, seguita da Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Calabria e Toscana. Le regioni più care sono Valle d’Aosta, Lazio, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna.

La classifica dei supermercati più convenienti

Le città in cui si può risparmiare di più sono Cremona, Como, Roma, Verona e Milano; quelle più dispendiose sono Reggio Calabria, Catanzaro, Teramo, Napoli e Savona. In media, si spende per alimentari e simili tra i 6.600 e i 7.700 euro annui. Chi sfrutta le catene più vantaggiose (ovvero i discount) riesce ad avere un risparmio fino a 3.400 euro all’anno per una famiglia di quattro persone.

Ecco un riepilogo della lista di discount, super e ipermercati dove conviene fare la spesa:

Spesa mista: Familia (iper e super) e In’s (discount);

Spesa con prodotti più economici: Lidl (iper, super e discount);

Spesa con prodotti di marca: Bennet (iper e super);

Spesa con prodotti a marchio commerciale: Carrefour.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO