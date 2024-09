Luciano Gulmini è uno degli oltre ventimila centenari in Italia, ma l’unico a cui la patente è stata rinnovata a 100 anni appena compiuti. Il suo caso arriva da Ravenna, dove l’anziano – un passato da cassiere della Cgil e del Pci – potrà continuare a guidare la macchina per andare al mare al bagno Alessandro della vicina Lido Adriano in compagnia della moglie Tebe, di quattro anni più giovane di lui.

Patente rinnovata a 100 anni: succede a Ravenna

Gulmini porta una Lancia Y comprata trent’anni fa, ma tenuta in condizioni perfette. La prima patente l’ha presa 75 anni fa: era il 1949 e girava l’Europa, prima in lambretta e poi in macchina. Quando è arrivato il momento del rinnovo, non si è fatto scoraggiare dall’età e si è recato all’Aci di Ravenna.

L’esame della vista e dell’udito, il test cognitivo e un breve colloquio hanno certificato la sua abilità psico-fisica a guidare l’auto. Così Gulmini, forte della sua salute invidiabile, si è visto prorogare la validità della patente per altri due anni, fino al 2026. Il super anziano romagnolo è un simbolo dell’invecchiamento sano, attivo e positivo.

Luciano Gulmini con la moglie Tebe ancora in viaggio a 100 anni

Dopo la lambretta con cui Luciano e Tebe andavano in vacanza fuori dai confini italiani, i coniugi Gulmini hanno comprato una Fiat 500 nei primi anni Sessanta. L’auto simbolo del design italiano nel mondo e icona del miracolo economico li ha accompagnati in numerosi viaggi in tenda, soprattutto nella ex Jugoslavia.

“Dove all’epoca c’era il presidente Tito – racconta Gulmini all’edizione ravennate del Resto del Carlino –. L’abbiamo visitata per parecchi anni, siamo andati a Spalato, Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, ma anche in tanti piccoli paesini, a contatto con la cultura degli altri. Ci è sempre piaciuto viaggiare, incontrare gente, lo abbiamo sempre fatto almeno per un mese all’anno”.

La patente a 100: festa per il rinnovo

Tanti i viaggi della coppia in lambretta e con la 500 “con le portiere controvento”, dalla Francia alla Svizzera, dall’Austria alla Germania. “Ricordo che con le due ruote siamo andati più volte a Vienna – rivela –, a Salisburgo, poi in meridione, in Francia, a Lione”.

Ora Luciano e Tebe potranno continuare ad andare a trovare gli amici e a fare il bagno a Lido Adriano perché “fa bene respirare l’aria del mare”. Per i 100 anni e il rinnovo della sua patente i dipendenti dell’Aci gli hanno persino fatto una piccola festa. “A dir la verità – confessa – avevo qualche timore, la patente a 100 anni non è proprio così frequente, invece tutto è andato liscio e non immagina quanto sia felice”.

