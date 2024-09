Gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sono da record per l’accessibilità e l’inclusione dei passeggeri disabili. Gli scali di ADR – Aeroporti di Roma hanno ottenuto (unici italiani) il prestigioso accreditamento internazionale AEA (Accessibility Enhancement Accreditation) assegnato da ACI, l’Airports Council International. La certificazione misura la gestione e la cultura dell’accessibilità dei principali aeroporti internazionali per i passeggeri con disabilità.

Fiumicino e Ciampino top per accessibilità disabili

Il gruppo ADR ha adottato da tempo una policy di diversità, uguaglianza e inclusione per il Leonardo da Vinci e il Pastine. ACI, l’associazione internazionale indipendente che aggrega i principali aeroporti del mondo, ha deciso di assegnare l’AEA ai due scali romani nel corso dell’Airport Service Quality (ASQ) Forum di Atlanta, negli Stati Uniti.

L’accreditamento per il miglioramento dell’accessibilità offre numerosi vantaggi agli aeroporti e aiuta ad implementare le migliori pratiche e raccomandazioni globali esistenti. I livelli di accreditamento sono tre e il processo di valutazione dura da una a due settimane dalla richiesta al completamento. Ad oggi, in Europa, soltanto gli scali di Istanbul e Vienna hanno ottenuto l’Accessibility Enhancement Accreditation.

Fiumicino e Ciampino primi e unici in Italia con la certificazione AEA

La certificazione AEA è conforme alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e alla risoluzione dell’Assemblea generale di ACI World 2019. L’obiettivo del progetto dell’Airports Council International è rimuovere negli spazi degli aeroporti ogni tipo di barriera fisica, sensoriale, cognitiva e psicologica.

ACI ha valutato positivamente le misure che sono state implementate a Fiumicino e Ciampino. Il Da Vinci è stato confermato recentemente come miglior hub europeo per la sesta volta dal 2018; il Pastine è primo in Europa per la qualità dei servizi nella propria categoria. I due scali garantiscono e favoriscono ogni giorno un’esperienza di viaggio accessibile, sicura ed inclusiva per i passeggeri disabili.

ADR conquista l’accreditamento AEA per disabilità

Ad essere promosse dall’ACI sono soprattutto le infrastrutture e i servizi che ne favoriscono la fruizione, dai parcheggi alle porte d’imbarco fino alla galleria commerciale e i servizi igienici dotati di ogni facilitazione e comfort. Non è da meno la comunicazione digitale che è accessibile a tutte e tutti i passeggeri in entrambi i terminal.

Aeroporti di Roma è una società del Gruppo Mundys: fa parte dell’ecosistema dell’azienda la controllata ADR Assistance che si occupa proprio del rispetto di tutte le norme per l’assistenza a terra dei passeggeri a ridotta mobilità. Non solo: ADR Assistance affianca la famiglia o l’accompagnatore di persone autistiche nella fase di preparazione e nei preliminari del viaggio. Il progetto si chiama Autismo, in viaggio attraverso l’aeroporto.

Riproduzione riservata © 2024 - LEO