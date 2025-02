A Milano un’edicola diventa erbario per la Fashion Week 2025

Un’edicola che si trasforma in erbario: succede a Milano in Corso Venezia dal 27 febbraio al 2 marzo. La curiosa installazione si chiama Rifugio di bellezza naturale ed è opera dell’artista e fotografo Arturo Delle Donne per la Fashion Week 2025, la celebre settimana della moda. L’idea alla base di questa singolare opera è celebrare la biodiversità e interrogare i passanti sul nostro rapporto con la natura.

A Milano arriva l’edicola erbario

Lo sponsor dell’iniziativa è Dolomia, brand fitocosmetico che utilizza estratti naturali delle Dolomiti per i suoi prodotti di bellezza e cura del corpo. L’azienda presenta l’edicola erbario come “un’oasi di bellezza, natura e rigenerazione nel cuore di Milano”. Il chiosco di Corso Venezia, ad angolo di via Palestro, è un portale verso le Dolomiti che promette di far vivere ai visitatori un’esperienza multisensoriale.

L’installazione mette in dialogo il mondo scientifico e l’universo artistico, per un viaggio tra fiori, piante ed estratti naturali delle Dolomiti bellunesi pur rimanendo nel contesto urbano. L’opera site-specific accoglie il pubblico in un percorso di scoperta visiva e sensoriale, invitando ad abbandonare la frenetica routine cittadina per immergersi in un luogo magico di bellezza e rigenerazione.

Il rifugio della bellezza sarà un portale verso le Dolomiti

Al centro di questa esperienza c’è ovviamente l’attenzione alla ricerca dei materiali. Dolomia infatti utilizza esclusivamente ingredienti naturali affidandosi agli agricoltori del territorio in una filiera locale e sostenibile. Attingere alle materie prime del posto permette all’azienda di contenere l’impatto sull’ambiente.

L’erbario contemporaneo di Corso Venezia, aperto dal 27 febbraio al 2 marzo ogni giorno dalle 10 alle 19, presenta una sezione espositiva con i principi attivi delle piante e l’esatta nomenclatura di ogni esemplare. L’esplorazione si intreccia con il tema della bellezza, al centro dell’installazione e delle luci e i colori delle Dolomiti racchiuse nelle linee di make-up.

Dolomia apre l’edicola rifugio naturale a Milano

Ad arricchire il chiosco della biodiveristy ci sono dettagli interattivi come codici QR che raccontano le storie degli elementi naturali esposti. In questo modo i visitatori e le visitatrici sono stimati ad una partecipazione attiva e diventano parte integrante del processo di scoperta del bacino vegetale della Val Gardena. Non a caso nel 2009 le Dolomiti sono state dichiarate Patrimonio Naturale dell’Umanità.

Le persone che passeranno per l’edicola rifugio di Dolomia nel corso della Fashion Week 2025 ricevono un omaggio esclusivo per prolungare il viaggio nella bellezza naturale e il tabloid del brand, ricco di articoli e storie dedicate alla bellezza sostenibile. I media partner sono Elle e Marie Claire che documentano l’evento, raccontando il dialogo tra natura e cultura.