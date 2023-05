Prima di arrivare alla carriera di oggi Elon Musk era riuscito, in un’epoca in cui ancora internet non c’era, a creare un software in grado di dare a chiunque informazioni e indicazioni per poter muoversi nelle grandi città degli Stati Uniti. La Zip2, azienda fondata nel 1995, è stata la prima realtà in cui l’imprenditore è riuscito ad esprimere il suo potenziale. L’impresa è stata poi venduta nel 1999 ed era arrivata a valere 300 milioni di dollari.

La fortuna di Elon Musk parte da Zip2

Era il 1999 e l’imprenditore aveva deciso di vendere la Zip2 per circa 22 milioni di dollari, ovvero circa 36 milioni di euro. E proprio partendo da quella cifra l’imprenditore ha investito negli affari fino ad arrivare ad avere il titolo di uomo più ricco del mondo. Il suo patrimonio, da tempo ormai sopra i 100 miliardi di dollari, negli anni è cresciuto in maniera inarrestabile nonostante le accuse e gli attacchi che spesso l’imprenditore ha ricevuto. Già ai tempi del suo lavoro in Zip2 era possibile notare tutto il potenziale e il metodo di lavoro, oggi definito come hard core, che caratterizza l’imprenditore e che è stato replicato da lui subito dopo essere diventato Ceo di Twitter.

Elon Musk

La storia di Zip2

Mentre Elon Musk porta avanti sempre nuove idee su Twitter non tutti sanno che la sua carriera ha inizio da Zip2. L’azienda era stata fondata nel 1995 insieme al fratello Kimbal e aveva come scopo lo sviluppo di mappe stradali in rete delle grandi città. All’utente bastava inserire un punto di partenza e uno di destinazione e poi il gioco era fatto. Inizialmente l’impresa si chiamava Global Link Information Network, Elon Musk aveva soltanto 24 anni e abitava alla Silicon Valley. Se oggi un progetto come Zip2 sembra quasi comune, a quei tempi appariva come un’idea molto originale visto che internet era vista perlopiù come una comunicazione privata per una ristretta nicchia di persone.

I due fratelli si dividevano i compiti equamente: Elon si occupava del codice e Kimbal delle vendite e dell’organizzazione aziendale. Partendo da un monolocale i due riescono ad avere i primi dipendenti fin quando, piano piano, le vendite hanno iniziato a prendere il via. I primi investitori sono il padre Errol, la sorella Tosca e la madre Maye fino alla svolta del 1996. Arriva il primo fondo d’investimento sostanziale, l’ufficio cresce, i dipendenti aumentano. E proprio i dipendenti di allora ricordano il tratto distintivo dell’imprenditore: testa bassa e lavorare, senza distrazioni inutili, dedito alla sua passione.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO