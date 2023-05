L’alluvione in Emilia Romagna ha lasciato 26.000 persone senza casa e tante altre senza lavoro. È a loro e a quello che verrà quando il maltempo sarà passato che pensa Laura Pausini. La cantante romagnola, nata a Faenza e cresciuta a Solarolo, donerà il cachet dei suoi tre concerti speciali a Venezia alle vittime delle inondazioni. Proprio la provincia della sua Ravenna è stata tra le più colpite tra fiumi esondati, paesi allagati, frane e strade interrotte.

Laura Pausini a Venezia per gli alluvionati

“Come sapete al momento il mio unico pensiero è per la mia terra e tutte le persone che la abitano – scrive la popstar sui social –. Da qualche giorno sto aggiornando le mie storie Instagram con tutte le info di raccolta utili, alle quali anche io ho aderito e che sono certa essere serie. Ho deciso di devolvere il mio cachet dei tre concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia”.

“Ritorno sul palco dopo quattro anni e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente. La ‘Romagna è in fiore’ anche in mezzo al fango: chi è sul posto – aggiunge l’artista – lo sa bene, perché sta facendo tanta fatica a rialzarsi ma non molla mai. Chi non può raggiungerla, come me, si sente impotente ma non molla lo stesso e cerca tutti i modi possibili per aiutare. Inoltre ho ricevuto la conferma dal Comune di Solarolo e dalla produzione del tour, che per motivi di agibilità e di sicurezza, la festa del Fanclub ‘Launatici’ sarà rimandata. Per gli stessi motivi anche l’apertura del mio museo sarà posticipata e appena sarà possibile vi daremo le nuove date. Sono con voi, con il cuore a forma di Romagna”.

Laura Pausini

Proprio a Solarolo i genitori di Laura Pausini, il padre Fabrizio e la madre Gianna, sono stati fotografati mentre spalano il fango dalle strade. Pesanti stivali addosso e scope alla mano, la coppia si è impegnata a ripulire le vie del paese con gli altri volontari. Tantissimi stanno aiutando, soprattutto le migliaia gli sfollati.

“Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case – aveva detto la Pausini qualche giorno fa –. Stiamo uniti anche da lontano. Io vi terrò aggiornati come posso. Anche io come tanti di voi sono in attesa di comunicare con parenti e amici. Anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati. Per fortuna quando ieri è successo tutto, erano vuoti”.

Alluvione Romagna, Laura Pausini il 5 agosto al concerto di Imola

Quando la Romagna chiama, Laura Pausini è sempre pronta a rispondere. Oltre all’incasso solidale dei tre live veneziani, la cantante è stata la prima a confermare che sarà presente il 5 agosto al concerto organizzato dai sindaci della zona in sostegno delle popolazioni e dei territori colpiti dall’emergenza.

L’evento di solidarietà, a base di musica e motor sport, si chiama “Romagna mia” e si terrà all’autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. A lanciare la chiamata ad artisti e sportivi sono i sindaci di Ravenna, Imola, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini. “Il nostro appello, dal cuore – dicono gli amministratori –, è che grandi artisti, campioni del motorsport e non solo, della nostra Regione e tutti coloro che amano la Romagna nel mondo, aderiscano a questo grande evento solidale di ripartenza e resilienza”.

