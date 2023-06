È il premio più alto di sempre quello riconosciuto da Essilux ai lavoratori italiani per il 2023. EssilorLuxottica ha deciso di distribuire 32 milioni di euro ai dipendenti che con il loro lavoro hanno contribuito ai successi aziendali. Il gruppo guidato da Francesco Milleri ha chiuso l’anno scorso con ricavi pari a 24,5 miliardi per una crescita complessiva del 51% in cinque anni.

Essilux, premio record ai dipendenti italiani

Le rappresentanze sindacali nazionali e territoriali, le Rsu di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil fanno sapere che il premio di Essilux ai lavoratori è di oltre i 3.800 euro lordi, superando i 4.100 euro netti (pari a due stipendi) per chi sceglie di convertire l’importo in beni e servizi welfare. La redistribuzione di 32 milioni è in crescita del 17% rispetto a quella del 2022.

Il premio di risultato è stato valutato attraverso gli indicatori di bilancio consolidato di gruppo e di sostenibilità e le componenti addizionali legate alle prestazioni individuali. Il colosso che progetta, realizza e distribuisce in tutto il mondo lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole raggiunge così quota 3 miliardi nella ridistribuzione oltre ai normali stipendi.

EssilorLuxottica, gigante delle lenti e delle montature per occhiali e del welfare aziendale

I sindacati esprimono “piena soddisfazione per i risultati ottenuti e per il premio, il più alto di sempre, che riconosce il contributo dei lavoratori al successo dell’azienda”. L’annuncio arriva all’inizio della stagione di contrattazione di secondo livello tra la società e le rappresentanze Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.

In aggiunta, le confederazioni manifestano un significativo “apprezzamento per il forte orientamento dimostrato all’innovazione e alla sperimentazione anche in fabbrica su tematiche come la conciliazione vita-lavoro e la salvaguardia dell’eccellenza e della competitività delle attività italiane”.

Essilux, fatturato da record: 24,5 miliardi di euro

Dopo la morte del fondatore Leonardo Del Vecchio e la fusione tra Luxottica e Essilor, le rilevanti innovazioni di prodotto e un fatturato 2022 da 24,5 miliardi di euro, il gruppo ha quasi raddoppiato le sue dimensioni. Essilux è riuscito ad incrementare i margini e a distribuire un dividendo più alto.

Il monte dividendi di EssilorLuxottica è cresciuto del 55% a 1,4 miliardi, con l’utile aumentato del 61% a 2,9 miliardi. “Cinque anni dopo avere annunciato l’aggregazione – ha spiegato il presidente e amministratore delegato Francesco Milleri all’assemblea degli azionisti a Parigi – siamo pronti a iniziare un nuovo viaggio. Sappiamo di potere contare su un’azienda solida ed etica”.

