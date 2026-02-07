Estate anticipata: il catalogo barbecue 2026 di Leroy Merlin fa già sognare

Quando hai, inoltre, una casa con giardino, la prima cosa che si pensa è anche avere e acquistare delle componenti di arredo che ti permettano di vivere il giardino come si deve e in maniera quanto più tranquilla e rilassante possibile.

C’è già chi sta pensando all’estate e a tutte le grigliate che possono essere fatte in giardino. Per questo motivo, ecco che Leory Merlin già ti dà delle opzioni di offerta per il tuo barbecue in giardino.

La griglia per il tuo giardino: i modelli di Leory Merlin

Una delle più belle caratteristiche di un giardino è che, nei limiti del possibile, si possono fare diverse attività al suo interno, a partire da quelle che sono le grigliate. Con tutti gli opportuni attrezzi ed oggetti che ci servono, amici e parenti saranno felicissimi di essere invitati a casa nostra e mangiarsi una bella fetta di carne o uno spiedino come vuole la tradizione.

Ciò che conta, però, è avere tutto ciò che ti occorre senza arrivare a spendere una fortuna. Dove trovare tutto questo? Naturalmente da Leroy Merlin: qui il catalogo per le offerte estive è già pronto e c’è solo l’imbarazzo della scelta per vedere cosa acquistare e cosa no, perchè i prezzi sono davvero accessibili a tutte le tasche.

La cosa che dobbiamo tener sempre presente, quando abbiamo intenzione di acquistare una griglia per barbecue, deve essere la sua facilità di pulizia e, soprattutto, che non faccia troppo fumo e, in ultimo, che sia facile anche nel trasporto e nel suo essere messa da parte quando il giardino non è più possibile usarlo.

Leroy Merlin ti offre diverse tipologie di griglia per barbecue: da quella fissa a quella portatile, da quella che ha anche la vaschetta raccogli grasso, a quella più semplice da pulire, a quella che si può adattare ad un giardino o anche ad un balcone. Partiamo da quella a gas, con il modello CAMPINGAZ LBS dual 3 bruciatori, ideale proprio per un giardino.

Dispone di 3 bruciatori che ti danno la possibilità di cucinare più cibi contemporaneamente, inoltre ha anche un termometro analogico integrato per controllare al meglio la temperatura. Vi è poi la classica a carbone o a legna, con la sua capacità di resistere anche ad alte temperature (il modello Friend di MasterCook).

In ultimo, per avere anche una soluzione più elegante nel tuo giardino, c’è anche quella in muratura (il modello GILI), perfetta se hai anche un terrazzo. E tu quale scegli?