Eurospin: con il riscaldatore super economico hai bollette dimezzate e la casa sempre calda. Sta andando a ruba

L’accensione dei termosifoni è partita un pò dappertutto, anche in quelle zone d’Italia dove il freddo non era mai stato così pungente. ma, per combattere i salassi delle bollette del gas, è necessario trovare una soluzione alternativa a questo.

Una soluzione? Può dartela Eurospin che, con un elettrodomestico solo, ti dà la possibilità di risparmiare e di riscaldare solo le stanze della tua casa di cui hai bisogno.

Riscalda la tua casa con questo elettrodomestico di ultima generazione

Il calore è un qualcosa che quando entriamo in casa ci piace ricevere e avere. E non parliamo soltanto di calore delle persone che ci aspettano in casa, quanto anche e soprattutto del calore dei termosifoni, specie in questo mese di gennaio così freddo rispetto agli altri anni. Sì, perchè anche in quelle zone d’Italia dove il freddo pungente difficilmente arriva e si fa sentire, in questi giorni è arrivato portando con se anche la neve.

I riscaldamenti sempre accesi, però, portano anche a lievitare le bollette dell’energia elettrica e del gas. Allora, ecco qui che arriva il dilemma: spegnerli (e avere freddo) o massimizzare il loro consumo con dei piccoli trucchetti che potrebbero farci risparmiare? Niente di tutto questo: la bolletta non la facciamo lievitare ma, questa volta, ci rivolgiamo ad Eurospin per una soluzione più intelligente e alla portata di tutti i portafogli.

Anche se i termosifoni restano il perno principale per il riscaldamento di casa, non sempre avere tutte le stanze riscaldate insieme può far bene, perchè poi, basta uscire e si sente inevitabilmente, lo stacco termico. Ecco allora che la soluzione è quella di riscaldare solo le stanze maggiormente abitate. Ma come? Con questo elettrodomestico venduto da Eurospin.

Si tratta del ventilatore e riscaldatore 2 in 1 che troverai in tutti gli store Eurospin al prezzo di 64.99€. Si tratta di un elettrodomestico a 2 velocità, con un timer di accensione e spegnimento automatico fino a 12 ore, un display LCD, un’oscillazione verticale e orizzontale, ma soprattutto la possibilità di regolare la sua temperatura, grazie anche alla presenza di un sistema di surriscaldamento.

Ha una potenza di 50W e un design veramente minimal e moderno, e può essere sostato tranquillamente da una stanza all’altra a seconda di dove abbiamo necessità. E’ un perfetto 4 stagioni, per la sua doppia funzione di riscaldamento ma anche per la refrigerazione d’estate. Cosa aspetti? Corri subito ad acquistarlo.