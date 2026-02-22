Eurospin senza rivali: arriva la tostiera XL che sta facendo impazzire tutti, a meno di 20 euro

Dimenticati il vecchio tostapane, con questo elettrodomestico saliamo al livello successivo. Pratico ed ora anche economico, permette di cucinare toast in qualsiasi condizione in pochi minuti.

L’evoluzione della tecnologia moderna non passa mica solo attraverso le super tecnologie destinate a cambiare il mondo in un modo che nemmeno uno scrittore sci-fi avrebbe potuto immaginare come l’intelligenza artificiale o i razzi di Space-X ma è composta anche da piccoli passi avanti che rendono la vita di tutti i giorni dell’italiano medio molto più comoda.

Pensiamo al modo in cui le cucine moderne sono cambiate in pochi anni. Dai fornelli alle piastre ad induzione, sempre più diffuse, dai set di coltelli ai robot da cucina e dal caro vecchio tostapane, presenza costante nei film e nelle fiction televisive definibili “slice of life” ma che ormai, nelle cucine moderne trova sempre meno posto. Il motivo è davvero facile, da intuire, purtroppo per i suoi estimatori.

Nelle cucine del 2020, trova spesso posto la tostiera, un elettrodomestico molto più pratico e veloce da usare che non avrà lo stesso fascino dell’apparecchio che emette un sonoro “ding!” quando la colazione o lo spuntino sono pronti ma ha una praticità di utilizzo maggiore e si presta ad una varietà di utilizzi enorme. Ebbene, anche il famoso supermercato Lidl ha scelto di lanciare un’offerta su questo rinomato della tecnologia.

La tostiera di Lidl costa davvero poco

Nell’ultimo volantino dedicato alla cucina, il famoso colosso dei supermercati che non vende soltanto alimenti ma pure elettrodomestici e prodotti utili per la casa ha inserito anche una tostiera che ha un costo piuttosto ridotto, considerando che viene considerato un modello XL. Pesante 2 chilogrammi, questa pratica piastra per i toast può cucinare in fretta una enorme varietà di piadine, panini o verdure con facilità, grazie alla potenza massima di 1.500 Watt – si può scendere anche a 1.300 – ed alla rapidità con cui cuoce i prodotti selezionati.

Una tostiera a pochi euro! (LIDL) – www.Leonardo.it

La tostiera di marca Enkho è disponibile a partire dal 26 febbraio e sono previste delle vere e proprie corse all’acquisto – o all’ordine a casa che si può stabilire con soli 5 € di sovrapprezzo – dato che il suo costo è decisamente limitato: si parla di 17,99 € con una garanzia di 3 anni sull’acquisto, in caso di difetti o problemi. La piastra antiaderente è facile da pulire, anche solo con una pezza da cucina. Insomma, un affarone.

Se state rimodernando la vostra cucina un prodotto come questo non può davvero mancare e, nel caso la abbiate già, cosa ne dite di un bel regalo per amici o parenti? Certo San Valentino è passato, non potrete sicuramente usarlo come regalo di coppia, ma ci sono tanti compleanni in arrivo a primavera. Insomma, i possibili utilizzi spaziano da regalo gradevole a nuovo innesto per la vostra cucina casalinga. Dovete solo decidere.