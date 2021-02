Ferrari pensa alla sicurezza e al benessere psicofisico dei propri collaboratori: ecco le soluzioni adottate dal Gruppo di Maranello.

In un contesto di crisi particolarmente difficile come quello attuale, Ferrari ha deciso di attribuire un bonus straordinario a tutti i dipendenti del Gruppo. L’azienda di Maranello rafforza il suo sistema di welfare aziendale con un premio pari a 2.100 euro lordi per ogni collaboratore. La somma sarà erogata per il prossimo mese di aprile. Il motto della società è semplice: se ci sono utili, è giusto che ci siano per tutti.

Ferrari: il bonus premio per i dipendenti

Il riconoscimento della Ferrari si aggiunge all’altra misura anti-COVID, che consente di considerare come giorni lavorativi anche quelli del periodo di sospensione dell’attività produttiva durante la fase del lockdown. In quelle settimane, la mansione dei dipendenti incompatibile con il lavoro a distanza è stata retribuita con il regolare stipendio. Non c’è stato ricorso agli ammortizzatori sociali ma ai permessi retribuiti a carico dell’azienda.

Ferrari pensa al futuro dei dipendenti

Ora Ferrari, sulla scia di quanto fatto da altri big come il Gruppo De’ Longhi, aggiunge il premio di produttività nel nome della solidarietà sociale. D’altronde i numeri del cavallino rosso parlano chiaro: il personale è aumentato del 6,3% nel 2020 e tocca quota 4.500 dipendenti nel mondo. Il 2021 non sarà da meno. In queste prime settimane dell’anno, sono stati inseriti 50 nuovi addetti nello stabilimento di Maranello, per il passaggio sui due turni del reparto Carrozzeria 8 cilindri previsto tra aprile e maggio.

Back on Track e Formula Benessere: i programmi Ferrari

Il “cavallino” non scherza nemmeno sul fronte sicurezza e benessere psicofisico dei dipendenti. La società ha introdotto il programma “Back on Track”, che offre al personale e alle famiglie test sierologici su base volontaria e tamponi rapidi. Il Gruppo ha inoltre messo a disposizione delle AUSL sul territorio dell’Emilia Romagna le proprie infrastrutture per effettuare screening e, non appena sarà possibile, le vaccinazioni.

Grazie al progetto “Formula Benessere”, il colosso di Maranello ha garantito visite specialistiche per i lavoratori e i loro figli. Con “Al posto tuo”, invece, Ferrar ha aperto uno sportello informativo e di assistenza per il disbrigo delle incombenze burocratiche. Da aprile a settembre del 2020, infine, la società ha garantito l’accesso al proprio centro estivo agli oltre 330 figli di dipendenti, costretti a casa dalla chiusura delle scuole.

“Ferrari ha rimborsato il costo dei libri scolastici per i figli di circa 700 dipendenti – si legge in un comunicato ufficiale del Gruppo – e ha erogato 57 borse di studio per gli studenti più meritevoli”.