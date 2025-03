Per l’ottavo anno consecutivo Fiumicino è il migliore aeroporto d’Europa. Anche nel 2024 lo scalo romano ha conquistato il primato dell’ASQ (Airport Service Quality), il sondaggio globale promosso dall’ACI (Airports Council International) in collaborazione con Amadeus. Il Leonardo da Vinci ottiene il punteggio record di 4,61 su 5 (mai raggiunto prima d’ora) per la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori e alle viaggiatrici.

Fiumicino ancora migliore aeroporto d’Europa

Il trionfo di Fiumicino non è soltanto nella classifica europea, ma anche in quella mondiale insieme all’aeroporto di Singapore. Nella categoria degli aeroporti che superano i 40 milioni di passeggeri in transito, il Leonardo da Vinci è primo in Europa insieme all’iGA di Istanbul. I numeri degli ASQ Awards sono notevoli: il sondaggio ha coinvolto oltre 700mila persone in oltre 360 aeroporti sparsi nel mondo.

Roma e Singapore sono stati gli unici grandi hub internazionali ad aggiudicarsi tutti i premi assegnati dall’ACI. I due scali risultano i preferiti da viaggiatori e viaggiatrici in transito per la qualità dei servizi e la customer experience. Fiumicino primeggia invece tra tutti i 119 aeroporti europei partecipanti al sondaggio.

Fiumicino migliore tra i grandi, Ciampino tra i piccoli

Oltre al Best Airport Award, Fiumicino è stato premiato nelle sottocategorie europee Airport with the Most Dedicated Staff, Easiest Airport Journey, Most Enjoyable Airport e Cleanest Airport. Per Roma il successo è doppio grazie all’ottima performance di Ciampino: il Giovan Battista Pastine è il migliore aeroporto in Europa nella categoria dei terminal che gestiscono tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri annui. Un primato condiviso con il Milas–Bodrum di Milas in Turchia, il Newcastle International Airport e l’aeroporto di Tallinn in Estonia.

Ciampino è anche il migliore aeroporto europeo per il personale più organizzato e accogliente, insieme a Fiumicino e ad un altro scalo italiano: l’aeroporto Sandro Pertini di Torino-Caselle. “Un riconoscimento sempre più importante, non scontato, che ancora una volta testimonia la dedizione, passione e impegno delle nostre persone e di tutti i colleghi delle aziende, enti ed istituzioni che lavorano sinergicamente nei nostri scali”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone.

Fiumicino e Ciampino migliori scali d’Europa

Il riconoscimento ricevuto dai due scali romani nel sondaggio ASQ verrà celebrato in una cerimonia di premiazione che si terrà in occasione dell’ACI World Airport Experience Summit a Guanghzou, in Cina, dall’8 all’11 settembre 2025. Nel frattempo, la nuova mascotte di Fiumicino, l’alieno Adryx, distribuirà gadget esclusivi ai passeggeri presenti all’interno dello scalo.

“Fiumicino miglior aeroporto d’Europa per l’ottavo anno di fila! Un’eccellenza del Lazio, simbolo di innovazione e accoglienza. Complimenti ad ADR e a tutti gli operatori!”, ha commentato su X il governatore Francesco Rocca. “Siamo orgogliosi di accogliere nel nostro territorio una realtà così virtuosa; mai come oggi, durante il Giubileo, è fondamentale che l’ingresso per i nostri turisti sia un’eccellenza”, ha aggiunto su X il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.