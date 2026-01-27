Follia da Euronics: le offerte che conviene non perdere: tutti stanno correndo

Proprio a fine saldi, Euronics tira fuori la bomba finale. Stanno andando a ruba, merito dei prezzi.

Gli italiani negli ultimi anni si sono interessati sempre di più ai prodotti di natura tecnologica, manifestando un’interesse per quelle che un tempo erano solo comodità “di lusso” ma che oggi sono dei rinomati senza cui una casa moderna non può proprio funzionare. Prodotti come climatizzatori, deumidificatori e condizionatori hanno praticamente rimpiazzato i classici termosifoni e sono ormai in ogni casa italiana.

Questo ha portato ad una enorme crescita per le aziende che commerciano prodotti tecnologici che variano dai classici elettrodomestici fino a Smart TV e prodotti moderni di questo tipo. In una stagione imprevedibile come l’inizio della primavera, che tarda ad arrivare sotto la morsa di un inverno decisamente proibitivo, sono però proprio i prodotti che abbiamo citato sopra a vendere meglio.

Senza montare una scomoda stufa o una caldaia o affidarsi ai termosifoni, è infatti possibile controllare il clima in casa in modo molto più rapido e comodo utilizzando dei climatizzatori o condizionatori, proprio come quelli che sono andati in offerta ad Euronics negli ultimi giorni e per cui l’offerta è grandiosa.

Approfitta subito della mega offerta di Euronics!

Questa volta, la situazione è un po’ diversa dai nostri soliti “report” su uno specifico e singolo prodotto venduto da una grande catena italiana o straniera: infatti, le offerte mega che l’azienda sta lanciando sul suo sito ufficiale, disponibili quindi in tutta Italia, non riguardano un singolo climatizzatore o condizionatore bensì praticamente l’intera gamma!

Con quella che viene definita “offerta clima”, Euronics sta praticamente lanciando quello che in gergo si chiama un fuori tutto sui condizionatori fissi. Il motivo? Probabilmente, proprio perché ci avviciniamo ad un periodo più caldo, questo è una sorta di saldo per esaurire i depositi di questi prodotti. In ogni caso, a noi clienti le ragioni dietro la promo non interessano tanto, ben più intrigante è il prezzo a cui vi potete portare via molti di questi prodotti.

Vari prodotti beneficiano di sconti enormi: per esempio, il Samsung F-AR 12 M – 349 € invece che 679 € – o il Samsung Kit F-AR 09M – 299 € invece che 579 € – o ancora il Samsung AR60F09C1AWNEU venduto a 599 € invece che a 899 €. Tutte offerte che permettono di risparmiare centinaia di euro. Meglio correre al negozio e portare a casa uno di questi prodotti, dunque, prima che vadano sold out o che gli sconti terminino.