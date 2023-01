Gli studi sull’asma scatenano polemiche sui fornelli a gas. Negli Stati Uniti emerge l’ipotesi di eliminarli dal mercato.

Due recenti studi accusano i fornelli a gas di essere responsabili di circa il 12% dei casi di asma infantile negli Stati Uniti e in Europa : risultati provvisori che fanno discutere, soprattutto perché il gas è incentivato, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.

Fornelli a gas dannosi per la salute: gli USA li aboliranno?

I fornelli a gas sarebbero dannosi per la salute e, in particolare, responsabili dell’asma infantile, secondo due nuovi studi. Risultati che, pare, potrebbero spingere gli Stati Uniti ad abolirli del tutto.

Il primo studio, pubblicato a dicembre sull’International Journal of Environmental Research and Public Health, stima che il 12,7% dei casi di asma infantile negli Stati Uniti sia da attribuire ai fornelli a gas, anche se i paesi in via di sviluppo sono incoraggiati a utilizzare questa energia come alternativa al carbone e alla legna di comprovata nocività.

Fornelli a gas

“Usare un fornello a gas è praticamente come avere un fumatore che vive in casa tua“, ha detto l’autore principale dello studio, Talor Gruenwald.

Questo studio del Rocky Mountain Institute si basa su una meta-analisi di 41 studi precedenti, combinata con i dati del censimento statunitense e fa eco alla ricerca australiana del 2018, che ha attribuito il 12,3% dell’asma infantile a questa tipologia di fornelli.

Il secondo studio sull’asma infantile

Conducendo test di laboratorio e simulazioni al computer, l’Organizzazione olandese per la ricerca scientifica applicata (TNO) stima che anche il 12% dei casi di asma infantile nell’Unione europea sia legato a questo metodo di cottura.

Questo rapporto, commissionato da ONG e non pubblicato su una rivista scientifica peer-reviewed, afferma che i livelli di biossido di azoto (NO2) superano per 5 giorni su 7 i limiti massimi fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ovvero 25 microgrammi per metro cubico all’aperto.

E questo nella maggior parte dei casi (modalità e durata di cottura, ventilazione, tipo di alloggiamento, ecc.). Alte concentrazioni di NO2 nelle case possono portare a varie malattie respiratorie, tra cui l’asma, secondo l’OMS.

Ulteriori opinioni sul tema

Negli Stati Uniti, dove circa il 35% delle cucine funziona a gas (30% nell’UE), questo tema è stato oggetto di accesi dibattiti per diverse settimane.

Alcuni, come la lobby statunitense del gas AGA, hanno ignorato i risultati, definendoli “puro esercizio matematico nel promuovere una causa, senza nulla di scientificamente nuovo“.

Per Rob Jackson della Stanford University, corroborano “dozzine di altri studi che concludono che respirare inquinamento da gas indoor può scatenare l’asma“.

Daniel Pope, professore di sanità pubblica all’Università di Liverpool (Regno Unito) si dice estremamente cauto. Il legame tra asma e inquinamento da fornelli a gas non è stato ancora definitivamente dimostrato e sono necessarie ulteriori ricerche.

Riproduzione riservata © 2023 - LEO