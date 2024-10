Nel 2024 il fotovoltaico è in crescita oltre ogni previsione con installazioni globali che continuano ad aumentare. Lo rivelano i dati del think tank inglese sull’energia pulita Ember Climate. Un rapporto degli analisti Euan Graham e Nic Fulghum prevede il raggiungimento di 593 GW aggiuntivi entro la fine dell’anno: +29% rispetto al 2023. I numeri che fotografano l’incremento del settore sono impressionanti.

Fotovoltaico in crescita: previsioni riviste al rialzo

I 593 GW previsti da Ember Climate (i dati sono aggiornati a luglio 2024) superano di quasi 200 GW le stime fornite all’inizio dell’anno dall’IEA, l’Agenzia internazionale dell’energia. Le nuove installazioni solari dovrebbero presto superare il totale della capacità energetica a carbone aggiunta globalmente dal 2010, pari a 540 GW.

Ai benefici ambientali si accompagnano la convenienza e l’impatto sui prezzi. “L’energia solare continua a crescere più rapidamente di quanto previsto, confermandosi come la fonte di elettricità più economica a livello globale”, scrive Graham nel report. Un decisivo passo avanti verso il risparmio di consumatori e imprese e il raggiungimento degli obiettivi climatici.

Nel 2024 il fotovoltaico sta crescendo oltre ogni previsione

A guidare la crescita sono Cina, Stati Uniti, India, Germania e Brasile: la loro produzione rappresenta il 75% delle aggiunte globali di energia solare. Ma la crescita del solare nei mercati consolidati si accompagna ad una potente accelerazione nei Paesi emergenti e in via di sviluppo, portando le nuove installazioni a livelli mai visti prima in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Filippine, Pakistan e Thailandia.

La Cina si conferma il player più importante nel mercato del fotovoltaico. Nei primi sette mesi del 2024, le installazioni di capacità solare del Dragone sono cresciute del 28% rispetto allo stesso periodo del 2023. La previsione è di 334 GW di nuova capacità entro la fine dell’anno, pari al 56% del totale globale. Le esportazioni sono aumentate del 38% e i prezzi della produzione sono bassi, a discapito di Europa e Stati Uniti.

Fotovoltaico: installazioni record per l’India

Proprio gli Stati Uniti sono il secondo Paese per energia solare aggiuntiva prodotta a livello globale. Il settore fa segnare una crescita del 55% nel primo semestre del 2024, con 20 GW di nuove installazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’exploit più significativo è quello dell’India: +77% di installazioni nel confronto con il 2023. La stima è di aggiungere ulteriori 23 GW di nuova capacità entro dicembre.

In Italia, al 30 giugno, risultano connessi più di 1,7 milioni di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 33,62 GW. Le rilevazioni dell’associazione Italia Solare confermano che nel primo semestre del 2024 sono stati connessi 169.003 nuovi impianti per +3,34 GW totali. L’incremento è del 44% rispetto ai primi sei mesi del 2023 Dati incoraggianti, in attesa dell’apertura del grande progetto fotovoltaico di Iberdrola in Sicilia.

