Importante traguardo di sostenibilità in Sicilia: la multinazionale spagnola Iberdrola Renovables annuncia la costruzione sull’isola del più grande parco fotovoltaico d’Italia. L’opera sarà più ampia e impattante di quella aperta dalla francese Engie a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il progetto è stato ribattezzato Fenix e porterà a generare 245 MW di potenza, abbastanza da soddisfare i bisogni energetici di 140mila famiglie.

Il più grande parco fotovoltaico d’Italia in Sicilia

Grazie al parco di Iberdrola, già titolare in Italia degli impianti di Montalto di Castro, Montefiascone e Tarquinia, si eviteranno emissioni per 119mila tonnellate di anidride carbonica ogni anno. La società spagnola spiega che il sito siciliano “segna un evento senza precedenti nel panorama energetico italiano, in quanto si tratta del più grande progetto fotovoltaico in costruzione nel Paese”.

Ultimata la fase esecutiva preliminare, la realizzazione del complesso è partita con i lavori al via a marzo. Quando entrerà pienamente in funzione, l’impianto sarà capace di generare 400 GWh all’anno con i suoi 424.638 moduli fotovoltaici. L’energia pulita verrà fornita sia ai privati che e ai clienti industriali tramite contratti PPA di lungo periodo.

Fotovoltaico da record in Sicilia con la costruzione di Fenix di Iberdrola

Quello siciliano è il primo di quattro ulteriori progetti di Iberdrola in fase di avvio in Italia e con le autorizzazioni già ottenute. La multinazionale spagnola dell’energia adotta una pratica di ascolto dei territori per evitare che i cantieri possano entrare in conflitto con le esigenze delle popolazioni locali.

Nelle zone in cui opera, Iberdrola punta alla minimizzazione e alla compensazione degli impatti ambientali con un dialogo aperto con amministrazioni, enti, comunità, associazioni e cittadini. La priorità dell’azienda è “trovare la convivenza e portare solo una ricaduta positiva nei territori in cui operiamo”.

Iberdrola, Fenix porta in Sicilia energia e lavoro

Per quanto riguarda l’occupazione, il cantiere del nuovo parco fotovoltaico siciliano di Iberdrola vedrà impegnate 500 persone. Una volta in funzione, il sito darà lavoro fisso ad altri 100 addetti. In questo modo la Sicilia diventerà competitiva per raggiungere i numeri della Lombardia, ad oggi la regione leader italiana con oltre 4 GW di potenza connessa cumulata e 907 MW di nuove connessioni durante il 2023.

In un post sui social, Valerio Faccenda, il CEO e Country Manager di Iberdrola Renovables Italia, ringrazia i colleghi di Iberdrola che hanno reso possibile Fenix, in particolare Maria Benedetta Favella, Sara Possetto, Giuseppe Pavin e Dario Parca, lo studio legale CDRA Avvocati, il technical advisor Alessandro Rinaldi, Vittorio Van Ginderdeuren e il team italiano della piattaforma IB Vogt e Dentons Italia che ha assistito l’azienda “nella lunga e complessa negoziazione dell’accordo”.

