Luciano Spalletti, il commissario tecnico della Nazionale italiana e allenatore del Napoli del terzo scudetto, ha donato la Panda del tricolore ai bambini dell’ospedale Santobono. Tornato al Maradona per assistere alla partita di campionato vinta dagli azzurri di Antonio Conte per 2-0 contro il Monza, Spalletti si è presentato alla struttura di via Fiore con l’auto impreziosita da un suggestivo dipinto sulla carrozzeria ed autografata da tutti i calciatori.

Spalletti dona la Panda al Santobono

“Questa macchina – ha raccontato il ct dell’Italia in visita all’ospedale pediatrico – è stata dipinta dagli occhi pieni di felicità dei bambini di Napoli che me l’avevano prestata per tornare a casa, io gliela sto semplicemente riportando. Spero che qui al Santobono faccia tanti viaggi della guarigione”.

“Ringrazio tutti i dirigenti della struttura – ha aggiunto l’allenatore toscano – per avermi permesso di donare questa macchina che per me vale molto. L’idea di portarla qui mi è venuta vedendola sempre in garage ferma, ho pensato che non mi serve a niente così e pensavo a quanto era apprezzata soprattutto dai bambini quando uscivo da Castelvolturno”.

La Panda dello scudetto del Napoli per restituire la felicità ai bambini

“Non c’era quindi migliore scelta che portarla qui – ha concluso il mister –, alcuni mi avevano detto di metterla all’asta. Però poi non donavo l’auto, che diventa invece il viaggio della speranza di tanti bambini. Con questa auto partono quindi le cure a domicilio che speriamo servano a ridare loro la felicità piena”.

La Panda è l’auto che fu rubata a Spalletti nell’ottobre 2021: successivamente, prima della vittoria dello scudetto, fu esposto uno striscione in cui si chiedeva al tecnico di andare via da Napoli se rivoleva la sua macchina. L’allenatore era già stato diverse volte al Santobono nei suoi anni sulla panchina azzurra. In quest’occasione ne ha approfittato per fare un giro nei reparti e scattare selfie con le bambine e i bambini ricoverati.

Panda di Spalletti arriva al Santobono

La Fiat dell’ex tecnico del Napoli verrà usata per i servizi di medicina domiciliare per i piccoli pazienti affetti da patologie complesse. “Girerà per Napoli e per la Campania per portare l’ospedale a casa dei pazienti – ha sottolineato Rodolfo Conenna, direttore generale del Santobono –. Grazie a questo prezioso dono, infatti, implementeremo ulteriormente il servizio di medicina domiciliare. Un mezzo che porterà cure, speranza e sorrisi a bambini che, affetti da patologie croniche e complesse, sono costretti a controlli costanti e, spesso, a frequenti ospedalizzazioni. Portando l’ospedale a domicilio, riduciamo i ricoveri, garantendo sempre l’elevata specialità delle cure”.

“La Fondazione Santobono Pausilipon – hanno concluso Annamaria Ziccardi e Flavia Matrisciano, presidente e direttore della Fondazione – con questo progetto che ci sta molto a cuore assicura ai pazienti un importante miglioramento della qualità di vita. Grazie all’associazione Artis Suavitas e soprattutto, a mister Spalletti, avremo un’auto da campioni per strappare un sorriso ai nostri piccoli fuoriclasse”.

