Trenitalia France è pronta a ripristinare il Frecciarossa Milano-Parigi, il treno che collega la capitale francese e il capoluogo lombardo. La linea, aperta nel dicembre del 2021, era stata sospesa alla fine di agosto del 2023 a causa di una frana a Saint-André, nella valle della Maurienne. I lavori per il ripristino sono stati lunghi e articolati a causa della complessità del contesto: una parete quasi verticale che ha richiesto l’impegno di operatori acrobatici. La riapertura del tunnel ferroviario è fissata a marzo.

Frecciarossa Milano-Parigi: riapertura al via

Il Frecciarossa 1000 di Trenitalia France torna attivo a partire dal 1° aprile 2025. Non sarà l’unica novità per i collegamenti in Francia con servizi del Gruppo FS: a giugno prenderà il via la nuova tratta Parigi-Marsiglia con il treno di punta della flotta Trenitalia. Queste azioni rientrano nel piano strategico 2025-2029 del gruppo con l’obiettivo di incrementare la presenza all’estero. L’ufficialità è stata data da Marco Caposciutti, l’amministratore delegato di Trenitalia France.

Con oltre tre milioni i passeggeri trasportati sull’alta velocità dal dicembre del 2021 ad oggi, le attività estere di Trenitalia registrano 3 miliardi di euro di fatturato e 12mila dipendenti. Il rilancio del Frecciarossa Parigi-Milano con la riapertura del tunnel ferroviario del Fréjus e la novità del Parigi-Marsiglia fanno parte di un “piano di sviluppo che segna una svolta decisiva per la società che opera da tre anni nel mercato francese e che accelera così la sua crescita in Francia”, spiega Ivan Dompé, Global Strategy & International – Head of International Communication Partner.

Il Frecciarossa 1000 di Trenitalia France torna a collegare Milano a Parigi

I biglietti del Frecciarossa Milano-Parigi saranno disponibili dai prossimi mesi sul sito di Trenitalia France. In questo modo dalla primavera i viaggiatori e le viaggiatrici potranno tornare ad usufruire di questa importante connessione internazionale. Sono previste quattro corse giornaliere per un tempo di percorrenza di sette ore. L’azienda punta a soddisfare ogni tipo di esigenza con quattro livelli di servizio: Standard (da 35 euro), Business (da 49 euro), Premium ed Executive (da 199 euro).

Trenitalia è il primo operatore europeo ad essere entrato nel mercato ferroviario francese. Oltre alla linea Milano-Parigi e all’imminente Parigi-Marsiglia, il gruppo non ha mai interrotto i servizi sulla tratta Parigi-Lione, attiva con cinque corse giornaliere di andata e ritorno. Stefano Antonio Donnarumma, l’amministratore delegato del Gruppo FS Italiane, ha dichiarato in un’intervista a Bloomberg che la nuova organizzazione aziendale punta proprio a rafforzare il ruolo internazionale di FS, sfruttando le competenze maturate nei diversi mercati europei.

Frecciarossa Milano-Parigi, ripristino effettuato

Oltre che in Francia, FS opera in Spagna con i treni Iryo e in Grecia con Hellenic Train. Il gruppo si dedica al trasporto passeggeri regionale in Germania con Netinera Deutschland e nel trasporto merci su rotaia con TX Logistik. Non manca la presenza nel Regno Unito con Trenitalia UK e nei Paesi Bassi con Qbuzz, il terzo operatore di trasporto pubblico locale.

In Romania FS gestisce il trasporto ferroviario merci con Rom-Rail. Non solo: il gruppo è attivo anche in Medio Oriente e Nord Africa con i nuovi Frecciarossa 1000, nell’Asia Pacifico e nelle Americhe. In totale, grazie all’attività delle sue controllate, FS è impegnata nei più importanti mercati internazionali e sta ampliando i suoi progetti di sviluppo del settore ferroviario convenzionale e ad alta velocità.