Il 1° maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto lavoro contenente un pacchetto di misure economiche. Tra queste c’è il provvedimento riguardante i fringe benefit 2023, bonus dipendenti con figli, insieme al taglio del cuneo fiscale per i redditi medio bassi e il nuovo assegno di inclusione. Sono già stati annunciati i primi dettagli e le informazioni su come funzionerà.

Tutto quello che c’è da sapere sui fringe benefit 2023

Chiamato più comunemente bonus dipendenti quest’ultimo tornerà ad aumentare per quanto riguarda l’anno in corso, ovvero il 2023. Nel dettaglio la soglia di non imponibilità fiscale dei fringe benefit salirà a 3.000 euro, ovvero com’è stato fino alla fine dello scorso anno. Questa novità, però, riguarderà soltanto i lavoratori dipendenti con figli a carico. Dunque per il periodo d’imposta del 2023 il valore, nel limite di 3.000 euro, dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti con figli a carico non contribuirà alla formazione di reddito. Rientrano tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

busta bonus

La decisione del Governo e le stime di spesa

L’arrivo del nuovo provvedimento economico destinato ai dipendenti con figli a carico arriva dopo l’annuncio del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Quest’ultimo aveva infatti anticipato le intenzioni del Governo di destinare, tramite un provvedimento d’urgenza, i margini di bilancio disponibili per finanziare, per il 2023, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio bassi. Aveva parlato, inoltre, di un innalzamento del limite dei fringe benefit proprio per i lavoratori dipendenti con figli. Ad oggi, secondo le stime circolate di recente, la spesa per il provvedimento è stimata in 142 milioni di euro nel 2023 e 12 milioni per il 2024.

