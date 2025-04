FS lancia la sfida ad Eurostar: il gruppo ha annunciato un investimento da 1 miliardo di euro per offrire treno ad alta velocità Londra Parigi. Il Frecciarossa collegherà le due capitali sotto il tunnel della Manica. La proposta si inserisce nel piano strategico 2025-2029 di FS, che punta ad allargare la sua rete dell’alta velocità in tutta Europa, anche in collaborazione con il consorzio spagnolo Evolyn.

FS, quando arriva il treno Londra Parigi

Trenitalia lavora per aprire il collegamento entro il 2029. L’Eurotunnel, la galleria ferroviaria lunga oltre 50 km di proprietà del gestore Getlink, cerca da tempo di aprire alla concorrenza per aumentare il numero dei passeggeri. Inaugurato nel 1994 per un costo complessivo di 9 miliardi di sterline, il tunnel ha festeggiato l’anno scorso il suo trentennale.

Proprio in occasione del compleanno, Getlink ha annunciato l’obiettivo di raddoppiare il numero dei passeggeri dell’alta velocità entro il 2030. Nell’ipotesi che altre compagnie ferroviarie come FS arrivino sulla tratta affiancando Eurostar, i viaggiatori e le viaggiatrici dovrebbero crescere dai 10,7 milioni del 2023 fino a 20 milioni.

FS investe 1 miliardo per collegare Londra e Parigi sotto l’Eurotunnel

Yann Leriche, l’amministratore delegato di Getlink, sostiene che l’Eurotunnel è in grado di ospitare 1.000 collegamenti al giorno, rispetto ai 400 attuali. Non è la prima volta che altri operatori esprimono interesse nell’attivazione di un servizio in concorrenza con Eurostar. Prima di FS, erano stati gli olandesi di Heuro e i britannici di Virgin a raccogliere capitali in vista di una linea di trasporto passeggeri sotto il tunnel della Manica.

“Questo investimento rappresenta un passo decisivo nella visione di costruire una rete ferroviaria europea più integrata, competitiva e sostenibile – spiega Stefano Antonio Donnarumma, l’ad di FS –, in linea con gli obiettivi del piano strategico 2025-2029, che pone un’attenzione sempre più ampia al trasporto dei passeggeri all’estero per accelerare lo sviluppo internazionale del gruppo”.

Cosa manca a Trenitalia per sfidare Eurostar

Dopo aver completato positivamente l’iter per l’ottenimento delle licenze e delle autorizzazioni necessarie in territorio francese, Trenitalia sta lavorando per risolvere le questioni regolatorie, normative ed operative per l’avvio del nuovo collegamento. Le valutazioni tecniche in corso devono assicurare che i Frecciarossa possano integrarsi al meglio con l’infrastruttura dell’Eurotunnel e con le reti ferroviarie di Regno Unito e Francia.

Ottenuta la conferma della possibilità di accedere al deposito di manutenzione di Temple Mills da parte dell’Office of Rail and Road britannico, FS sta pianificando di aumentare la capacità operativa della stazione di St. Pancras, a Londra. L’esordio nell’Eurotunnel sarebbe un passaggio importante per il gruppo che da alcuni anni opera nei servizi ad altra velocità all’estero, come nel caso della tratta che collega Milano a Parigi.