Quali sono i giocatori più preziosi che scenderanno in campo ai Mondiali di Qatar 2022? La Top 11 per valore di mercato arriva dai dati della piattaforma specializzata Transfermarkt e vede Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid nei ruoli delle squadre più rappresentate. La formazione, schierata con un 4-2-3-1, vale oltre un miliardo di euro e comprende due vecchie conoscenze della Serie A.

Qatar 2022: i giocatori più costosi del Mondiale

In porta c’è Thibaut Courtois: il numero 1 belga del Real Madrid ha un valore di mercato di 60 milioni di euro. La linea di difesa è a quattro. I due centrali sono l’olandese Matthijs de Ligt e il portoghese Rúben Dias: l’ex Juventus, attuale pilastro del Bayern Monaco, vale 70 milioni mentre il forte leader del pacchetto arretrato del Manchester City vale 75 milioni.

I due terzini sono il portoghese João Cancelo e il canadese Alphonso Davies. L’ex Inter e Juve, consacrato dai Citizens di Pep Guardiola, ha un valore di 70 milioni di euro; uno dei giocatori di punta del Canada, perno del Bayern Monaco, di milioni ne vale 70. A fare da diga tra i reparti a centrocampo, due calciatori che giocano entrambi nella Liga: Pedri e Federico Valverde. Sia il talento spagnolo del Barcellona, classe 2002, che il “Pajarito” del Real Madrid, colonna portante dell’Uruguay, valgono 100 milioni di euro per Transfermarkt.

Kylian Mbappé

Il tris d’assi dietro l’unica punta è tutto estro, velocità e fantasia. Jamal Musiala, trequartista del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, ha appena 19 anni e vale già 100 milioni di euro. Come lui vale 100 milioni pure Jude Bellingham, il precocissimo centrocampista inglese del Borussia Dortmund che finisce in panchina soltanto per esigenze di 11.

Arriva a 110 milioni il valore di Phil Foden, il centrocampista offensivo della Nazionale inglese e a soli 22 anni un fulcro del gioco offensivo targato Manchester City. Tocca quota 120 milioni il valore di Vinícius Júnior, il talento del Brasile fatto sbocciare da Carlo Ancelotti al Real Madrid.

I giocatori più costosi ai Mondiali 2022

L’unica punta non può che essere il re di Francia: Kylian Mbappé. L’attaccante del Paris Saint-Germain, campione del mondo in Russia nel 2018 con quattro reti all’attivo, ha strappato al club di Nasser Al-Khelaïfi un contratto record da 636 milioni di euro in tre anni e oggi ha un valore di mercato di 160 milioni di euro.

Peccato che a Qatar 2022 non si è qualificata la Norvegia del super bomber Erling Haaland. Il fenomenale attaccante del City da 18 gol e 3 assist in 13 partite stagionali, uno che a parere di Francesco Totti “dovesse continuare così andrebbe oltre Messi e Ronaldo”, vale 170 milioni di euro.

Riproduzione riservata © 2022 - LEO