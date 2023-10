Il 27 settembre, Google ha compiuto 25 anni e ha festeggia il suo compleanno con un immancabile doodle. Nel corso degli anni, l’azienda ha presentato diversi doodle in tale data. L’ultimo mostra una GIF che trasforma “Google” in “G25gle“, visto che ha compiuto i 25 anni. Dopo aver cliccato sul logo, si potevano vedere i coriandoli cadere sulla pagina di ricerca.

Google compie 25 anni

Google ha compiuto 25 anni e ha festeggiato questo importante traguardo con un doodle sulla sua pagina di ricerca.

“Il doodle di oggi celebra il 25° anno di vita di Google. E se in Google siamo orientati al futuro, i compleanni possono essere anche un momento per riflettere. Facciamo un viaggio nella memoria per scoprire come siamo nati 25 anni fa“, ha scritto l’azienda nel suo blog.

Ha aggiunto: “Molte cose sono cambiate dal 1998 – compreso il nostro logo visto nel doodle di oggi – ma la missione è rimasta la stessa: organizzare le informazioni mondiali e renderle universalmente accessibili e utili. Grazie per esservi evoluti con noi negli ultimi 25 anni. Non vediamo l’ora di vedere dove ci porta il futuro, insieme”, ha concluso l’azienda nel post.

La storia del motore di ricerca

Google è stata fondata dagli studenti di dottorato Sergey Brin e Larry Page che si incontrarono al programma di informatica dell’Università di Stanford alla fine degli anni ’90.

I due scoprirono presto di condividere una visione simile: rendere il World Wide Web un luogo più accessibile. L’azienda, nei fatti, è stata fondata il 4 settembre 1998 e il 27 settembre 1998 è nata ufficialmente Google Inc.

Qualche curiosità sul gigante delle ricerche

Il 15 settembre 1997, Page e Brin registrarono il nome di dominio come Google, che funge da variazione di “googol“, un termine matematico rappresentato dal numero uno seguito da 100 zeri.

Il nome alludeva alla quantità apparentemente infinita di dati che la coppia iniziò a codificare nel loro nascente motore di ricerca. Molti si sono chiesti se Google fosse un errore di ortografia di Googol. Il primo doodle di Google fu, invece, una figura stilizzata del Burning Man.

Il doodle inaugurale era un messaggio fuori sede che Page e Brin crearono nell’agosto del 1998 per far sapere alle persone che erano partiti per il festival Burning Man.

I futuri miliardari posizionarono l’iconico Uomo dietro la seconda “o” del logo di Google.

