Il Gruppo Intergea ha intrapreso un’azione significativa per favorire l’istruzione superiore, collaborando con il Politecnico di Torino per offrire 10 borse di studio, ciascuna del valore di 3.000 euro, a studenti distintisi per merito nella facoltà di Ingegneria durante l’attuale anno accademico.

Alberto Di Tanno, il presidente del Gruppo Intergea, ha messo in luce l’importanza dell’educazione dei giovani come fulcro per un futuro prospero e innovativo. “Investire nell’istruzione dei giovani equivale a investire sul futuro,” ha affermato Di Tanno, sottolineando come tale iniziativa rifletta un profondo senso di solidarietà tra le generazioni e l’impegno dell’azienda nel valorizzare il capitale umano.

Gruppo Intergea: investire sui giovani, una visione di futuro

Destinate a studenti dei corsi di laurea triennale in varie specializzazioni di Ingegneria, quali Ambientale, Gestionale, Automotive e Informatica, le borse di studio saranno assegnate basandosi su criteri di merito, progresso accademico e, in alcuni casi, situazioni di particolare necessità o difficoltà. Una commissione mista, costituita da rappresentanti del Politecnico e del Gruppo Intergea, selezionerà i destinatari, che riceveranno il premio alla conclusione dell’anno accademico.

Questo accordo rappresenta un elemento di un’iniziativa più ampia che mira a rafforzare la collaborazione tra il mondo accademico e quello professionale, offrendo stage presso le aziende del Gruppo e supportando progetti di ricerca e sviluppo focalizzati su innovazioni nel settore automobilistico e nelle tecnologie per la mobilità sostenibile.

Questa cooperazione tra Intergea e il Politecnico di Torino testimonia l’importanza di unire le forze tra l’istruzione e il settore privato per fornire risorse concrete che possono facilitare il percorso educativo e professionale dei giovani, evidenziando il ruolo cruciale della formazione specializzata per il progresso socio-economico della comunità.

Studenti universitari

Gruppo Intergea: un impegno sociale verso il territorio

Oltre all’impegno nel campo educativo, il Gruppo Intergea dimostra la sua responsabilità sociale con iniziative come lo sviluppo di aree pubbliche per il tempo libero e lo sport a Borgaro Torinese, mirate al benessere dei giovani e al supporto della comunità locale.

Con questa donazione di borse di studio, il Gruppo Intergea rafforza la propria posizione come entità impegnata non solo nel successo aziendale ma anche nel contributo attivo allo sviluppo culturale, educativo e sociale, puntando sulla formazione di una nuova generazione di ingegneri e sulla promozione di un futuro più sostenibile e innovativo.

