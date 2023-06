La casa di moda italiana si conferma il primo brand italiano per valore generato direttamente da immagine e reputazione. Con un incremento del 10% Gucci quest’anno ha superato i 17 miliardi di euro. E non è tutto. Infatti la casa di alta moda è uno dei 5 brand italiani più forti. Tra gli altri marchi in crescita ci sono Lamborghini e Prada. Ottimi risultati anche per Ferrari, A2a, Illy, Aperol e Iliad.

I dati sui brand italiani più forti

Andando nel dettaglio degli incrementi, dunque, Gucci registra il 10% in più e arriva a superare i 17 miliardi di euro. A colpire però è anche Lamborghini con una crescita del 149% e il valore del brand di 4,1 miliardi di euro. Ottimi dati anche per Prada con un incremento del 50% del valore e i 4,6 miliardi di euro raggiunti quest’anno. E se Gucci con un punteggio di 86 su 100, e un equivalente brand rating AAAA, è uno dei 5 brand italiani più forti, anche gli altri quattro registrano dati sorprendenti.

Ferrari con un punteggio di 91 su 100 e un equivalente brand rating AAAA+ è il brand italiano più forte. Grazie alla sua crescita del 3%, inoltre, raggiunge il valore di 7,2 miliardi di euro. Oltre a Lamborghini e Prada, infine, tra i brand italiani con un incremento maggiore del valore monetario generato da immagine e reputazione ci sono A2a, Illy, Aperol e Iliad.

Borse d’alta moda

Brand italiani e esteri a confronti

Se i brand italiani vengono confrontati con quelli francesi, inglesi o spagnoli si nota una crescita positiva. Al contrario se paragonati a quelli tedeschi questi ultimi risultano praticamente imbattibili. E se alcuni marchi italiani provano a reinventarsi sul mercato, come Gucci e i suoi nuovi prodotti, c’è da considerare che il valore dei brand italiani risulta più basso per la dimensione medio piccola delle imprese italiane.

Il brand Italia si è rafforzato ogni anno di 2 punti raggiungendo il punteggio di 56,6 su 100. Nel 2021 c’è stato un crollo dovuto al Covid, durante il quale l’Italia è scesa al 19esimo posto, ma poi nel 2022 è risalita al decimo. Quest’anno si è posizionata al nono posto nel Global Soft Power Index di Brand Finance, ovvero la classifica dei Paesi con la più grande capacità di condizionare le scelte degli altri Paesi senza coercizione militare o economica.

