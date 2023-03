Il concorso internazionale dedicato alle architetture green riapre i battenti con la nuova edizione del 2023. Per partecipare agli Holcim Awards del 2023 c’è tempo fino al 30 marzo. Il montepremi è di 1 milione di dollari. Per presentare i propri progetti ad uno dei concorsi più importanti e riconosciuti a livello internazionale bisogna rispettare dei requisiti, primo fra tutti aver ricevuto l’assenso alla costruzione nel mondo reale.

Quali requisiti devono avere i progetti presentati

I progetti presentati agli Holcim Awards dovranno essere innanzitutto all’avanguardia, ovvero tenere conto dei tempi attuali e dell’attenzione in ottica sostenibile. Per prima cosa dovranno aver ricevuto l’assenso alla costruzione nel mondo reale e dunque essere progetti potenzialmente fattibili in maniera concreta. E ancora, le architetture proposte dovranno contribuire a cambiare il modo di intendere l’ambiente costruito. Il design dovrà essere sostenibile, rispondere al climate change, ovvero il cambiamento climatico, e dovrà essere in grado di prevedere una parte importante dell’edificio con del verde. Le architetture progettate, inoltre, dovranno sfruttare le potenzialità dell’economia circolare e dei materiali riciclati.

Per potersi candidare il progetto deve aver raggiunto la progettazione dettagliata, deve essere supportato dal cliente e non deve aver iniziato la costruzione prima dell’1 gennaio 2022. Il concorso della Fondazione Holcim esiste ormai da circa vent’anni ed ha ricevuto oltre 30mila iscrizioni. Nel corso del tempo il concorso si è rimodellato in base ai cambiamenti climatici e ambientali. Attualmente la fondazione si pasa su quattro obiettivi di edilizia sostenibile: luoghi edificanti, un pianeta sano, economia sostenibile, comunità fiorenti.

Architettura sostenibile

Come si struttura il premio degli Holcim Awards

C’è sempre più attenzione alle opere sostenibili ed anche i progetti delle scorse edizioni del concorso internazionale rispettavano tutti i requisiti in ottica green. Per partecipare all’edizione 2023 bisognerà presentare il proprio progetto entro il 30 marzo. Il premio consiste in 1 milione di dollari da suddividere tra i primi tre classificati di ciascuna regione geografica (Asia e Pacifico, Africa Medio Orientale, Europa, Nord America e America Latina). Ogni regione avrà la sua giuria con professionisti del settore presieduta da Tatiana Bilbao per l’America Latina, Craig Dykers per il Nord America, Lesley Lokko per l’Africa del Medio Oriente, Manit Rastogi per Asia e Pacifico e Belinda Tato per l’Europa.

