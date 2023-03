Tra i vecchi mestieri riscoperti dai giovani nel periodo post-pandemico, spicca la professione del pastore. È a ragazze e ragazzi che vogliono imparare questo lavoro millenario che guardano le Officine Capodarno di Stia, in provincia di Arezzo. Il centro di formazione e laboratorio di sviluppo per l’imprenditoria montana apre ad aprile la prima ShepherdSchool, ovvero una scuola per pastori e allevatori.

La scuola per pastori di Life ShepForBio

Le attività prevedono lezioni teoriche (12 moduli con annesse uscite in campo) e un periodo di 30 giorni di stage in aziende zootecniche del territorio del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, nell’Appennino tosco-romagnolo.

I corsi sono tenuti da docenti, ricercatori ed esperti appartenenti ai partner di progetto (DAGRI UNIFI, DREAm Italia – Progetti europei, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Regione Toscana) insieme alle associazioni collaboratrici come DifesAttiva, Slow Food Italia e APPIA – Rete della Pastorizia Italiana.

Una scuola per diventare pastori e allevatori è realtà nel Casentino

L’iscrizione alla scuola di pastori del Life ShepForBio (il progetto di tutela della biodiversità del Casentino) è gratuita: il termine per la presentazione della domanda di partecipazione sul portale ufficiale dell’iniziativa è il 28 febbraio. Le lezioni teoriche si tengono nei fine settimana, compreso qualche venerdì, proprio per dare la possibilità di partecipare anche a chi attualmente ha un altro impiego.

Il progetto Life, finanziato dall’Unione europea per l’ambiente e l’azione per il clima, ha l’obiettivo di conservare alcuni habitat di prateria attraverso la promozione e la valorizzazione delle professioni funzionali a questo scopo. La creazione di una scuola di formazione per nuovi pastori ed allevatori punta a contrastare lo scarso ricambio generazionale che affligge questo settore, in particolare nelle zone montane.

Cosa offre la scuola per pastori in Casentino

Le Officine Capodarno offrono già corsi sulle sistemazioni idraulico forestali ed ingegneria naturalistica, per imparare ad utilizzare i software GIS (Geographic Information System), di guida sicura per fuoristrada e su strade naturali e di ricerca del tartufo. Ora con SheperdSchool verrà data l’opportunità a 24 nuovi pastori di potersi formare attraverso quattro diversi cicli formativi e uno stage in azienda.

Il modello è quello testato con successo in Europa, da Francia e Svizzera a Spagna e Portogallo. Studenti e studentesse vedranno riconosciuto il proprio percorso formativo nell’ambito del Sistema della formazione e dell’orientamento della Regione Toscana, coinvolta attivamente nell’organizzazione della scuola. Non solo: gli aspiranti allevatori avranno alloggio gratuito nelle strutture del Parco nazionale e nelle aziende agricole dove si svolgeranno gli stage.

