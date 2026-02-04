Il freddo non se ne va e i prezzi scendono: stufe a pellet in offerta da Leroy Merlin per riscaldare casa senza svenarsi

Nelle nostre case, scegliamo diverse opzioni di riscaldamento che possono andare dai canonici termosifoni, sino ai climatizzatori inverter. Stanno, però, prendendo piede, in questi ultimi tempi, anche i camini e le stufe a pellet.

Sono proprio queste ultime che attirano l’attenzione di tutti: dove acquistarle? Quanti tipi ce ne sono? Ecco che, in questo, ci viene in aiuto Leroy Merlin.

Come scegliere la stufa a pellet più adatta a te

Acquistare una stufa a pellet, e poi installarla anche, è uno degli elementi che più sta interessando gli italiani in quest’ultimo periodo. Sono le stufe del momento che richiedono, però, una maggiore cura, attenzione e manutenzione rispetto a quelli che sono i termosifoni o le classiche stufe. Lo dicevamo all’inizio, una delle domande che maggiormente ci poniamo è: ma dove acquistarle?

In questo ci viene in aiuto Leory Merlin, il negozio per gli amanti del bricolage ma anche dove trovare tutte le componenti per la tua casa e per il suo arredo. Qui potri trovare le stufe a pellet e scegliere quale meglio si adatta a casa tua, anche perchè vengono considerate le soluzioni più adatte e convenienti per riscaldare un appartamento.

La prima di queste stufe, proposte e che troverai da Leroy Merlin, è la POWER 9 KW che costa soltanto 1089€. Con la sua potenza da 9W, questa stufa è capace di riscaldare un ambiente che arriva a misurare sino a 100 mq. Dall’altro lato c’è anche la stufa a pellet “Giusy”: di classe energetica A+, consuma meno pellet del previsto e aiuta a risparmiare.

Il suo colore nero permette la sua installazione in ambienti già arredati, perchè si adatta a qualsiasi colore sia l’arredamento. La sua potenza è di 7W e costa solo 1580€. Accanto a lei c’è anche la “Punto fuoco Zephiro 9”: costa solo 961€, ha una potenza di 7.5W e, anche lei, una classe energetica A+. Diverse soluzioni per diverse esigenze, anche di costo.

Se vuoi riscaldare in maniera alternativa e diversa la tua casa, e non vuoi spendere molto in bolletta, la soluzione delle stufe a pellet è quella che fa per te e, con gli sconti di Leroy Merlin, l’affare è a portata di mano.