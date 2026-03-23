Il Liverpool non se lo aspettava, la mossa dell'Inter spiazza anche il Barcellona - Leonardo.it

Alessandro Bastoni, uno dei difensori più apprezzati in Europa, sembra essere al centro di una battaglia di mercato che coinvolge grandi club come Liverpool, Barcellona e Chelsea. Tutto lascia pensare che il giovane centrale dell’Inter possa diventare uno dei volti principali della difesa mondiale nei prossimi anni. Eppure, proprio quando i Reds sembravano in vantaggio per accaparrarsi il suo talento, i nerazzurri hanno preso una decisione che ha spiazzato un po’ tutti, persino i più esperti nel calciomercato.

L’Inter decide di blindare Bastoni, rinnovo e aumento ingaggio

Nonostante l’interesse crescente da parte delle due formazioni europee, Marotta e l’Inter sono intenzionati a blindare Bastoni. La situazione, infatti, si è evoluta in modo inaspettato: anziché aprire a trattative per una sua partenza, l’Inter ha avviato le trattative per il prolungamento del contratto del difensore, attualmente in scadenza nel 2028. Il nuovo accordo, che si estenderebbe almeno fino al 2030, porterà con sé un significativo aumento dell’ingaggio, alzando Bastoni tra i calciatori più pagati della Serie A.

Il Liverpool, da tempo sulle tracce del centrale, aveva visto in Bastoni il perfetto sostituto di Virgil van Dijk, ormai prossimo ai 35 anni e con il contratto in scadenza nel 2027. Tuttavia, le mosse dell’Inter, che si mostrano sempre più ferme nella volontà di trattenere il giocatore, mettono a rischio le speranze del club inglese. Anche il Barcellona, che aveva mostrato un forte interesse per il difensore, dovrà ora fare i conti con la determinazione dei nerazzurri.

Se il rinnovo andrà in porto, come sembra molto probabile, Bastoni resterà a Milano. E per il Liverpool, che ha già pianificato importanti cambiamenti per il futuro della sua difesa, il colpo potrebbe sfumare definitivamente. Resta da vedere se l’Inter riuscirà a siglare l’accordo con il centrale o se le trattative per il rinnovo si areneranno, ma per il momento la mossa dei nerazzurri, come riportato da TeamTalk, rappresenta un ostacolo inaspettato per chi sperava di vederlo partire.