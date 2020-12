Da Ponza all’Isola Bella, scopriamo alcune imperdibili isole italiane da visitare, dove poter trascorrere meravigliose giornate all’aperto tra mare, sole e tradizione.

L’Italia, con le sue architetture, il cibo e le opere d’arte, è una tra le mete turistiche più amate del mondo. I turisti sono infatti attratti dalle numerose meraviglie da visitare, tra cui il Duomo di Milano, il Colosseo e l’Etna. Ma non solo: scopriamo subito le isole italiane da visitare assolutamente, per passare una giornata in luoghi immersi nella natura.

Le Isole Ponziane

Nel Lazio, in provincia di Latina, è custodito un arcipelago incredibilmente bello, composto da 6 isole di origine vulcaniche. Questa zona, con una superficie di circa 11,39 km², richiama spesso l’attenzione dei turisti, specialmente durante il periodo estivo.

La maggiore tra le aree staccate che compongono questo arcipelago è l’Isola di Ponza, facilmente raggiungibile sia da Napoli che da Roma. Si tratta di un luogo particolarmente tranquillo, in cui vivono circa 3.360 abitanti. Un’isola con porti color pastello e circondata da un mare cristallino.

L’Isola di Ponza

Procida

Gli amanti del cinema ricorderanno l’isola di Procida per il film Il talento di Mr. Ripley, con Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow. La località, in provincia di Napoli, ha delle dimensioni ridotte. Anche in questo caso, si tratta di una meta turistica tranquilla, ideale per gli amanti del mare.

Procida

Isola di Pantelleria

Spostiamoci in Sicilia, in provincia di Trapani. L’Isola di Pantelleria si trova al centro del Canale di Sicilia, tra le coste della Tunisia e della Sicilia. I turisti rimangono affascinati dall’incontaminata natura, dal mare cristallino e dalla vista mozzafiato.

L’Isola di Pantelleria

L’Isola Bella

La perla del Mediterraneo si trova vicino a Taormina. L’Isola Bella è una località che accoglie ogni anno moltissimi turisti, grazie al mare limpido e alla bellezza di questa zona. La distanza tra l’isola e la costa è esigua: con la marea la terra che collega le due sponde riemerge, trasformando l’Isola Bella in una penisola. All’interno dell’area è presente una bellissima costruzione da esplorare.

📷 Isolabella – Taormina (Messina) pic.twitter.com/KPDjLYX7n8 — Massimo Parodi (@Maxpar68) November 26, 2020

L’Isola d’Elba

Tra il canale di Piombino e il Mar Tirreno, in Toscana, c’è la splendida Isola d’Elba, la più grande delle isole dell’arcipelago toscano. Conosciuta per essere il luogo in cui Napoleone venne esiliato, l’isola accolse anche alcuni membri della casata dei Medici. Cosimo I de ‘Medici, in particolare, fece costruire alcuni forti.

L’Isola d’Elba

Isola Budelli

L’Isola Budelli, nell’arcipelago di La Maddalena, è una graziosa isola in Sardegna, vicino alla Costa Smeralda. Questo luogo è conosciuto in tutto il mondo per la spiaggia rosa. L’isola è tuttavia protetta: i visitatori possono partecipare a gite guidate di un giorno, senza però poter camminare sulla spiaggia rosa.