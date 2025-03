Anche quest’anno, l’Italia è in testa alle preferenze degli utenti di Tripadvisor nei Travelers’ Choice Awards. Nel Best of the Best 2025, la graduatoria stilata in base ai voti presenti sulla popolare piattaforma di viaggi, il Belpaese non è sul podio ma è l’unica nazione con due località nella Top 10 dei luoghi più apprezzati dai turisti di tutto il mondo.

Italia vola ai Travelers’ Choice Awards 2025

Nella classifica delle dieci migliori destinazioni scelte dai viaggiatori di Tripadvisor, cinque sono europee e su queste, due sono italiane: la Sicilia (unica con una regione intera) al quarto posto e Roma al sesto. Le altre tre europee sono Londra in vetta alla classifica, Parigi in quinta posizione e Creta in Grecia al nono posto.

La Sicilia, che nel 2025 vanta il titolo di Regione europea della gastronomia e ha Agrigento come Capitale europea della cultura, non ha lasciato delusi gli utenti di Tripadvisor. “La più grande isola del Mediterraneo – si legge nella motivazione – è separata dalla terraferma dallo stretto di Messina. Luogo montuoso, la costa siciliana e le sue piccole isole si stendono ai piedi dei vulcani Etna, Stromboli e Vulcano”.

La Sicilia e Roma premiate da Tripadvisor

“Greci, romani, normanni e catalani – prosegue la motivazione che premia la Sicilia – hanno lasciato il loro segno sull’isola sotto forma di palazzi medievali, castelli gotici e fioriture barocche nel capoluogo, Palermo. La maggior parte delle città principali offre musei interessanti, ma l’Etna e i templi ellenici di Agrigento offrono uno spettacolo unico”.

Non è da meno Roma al sesto posto. La città eterna, nonostante tutti i suoi problemi, continua ad affascinante schiere di visitatori da tutto il mondo. “Un giorno non è bastato per costruire Roma, ma non basterà neanche per girarla tutta – recita la motivazione –. La città stessa è come la sala espositiva di un gigantesco museo all’aperto, un vero e proprio collage di piazze, mercati e siti storici sbalorditivi”.

Tripadvisor, utenti premiano la Sicilia e Roma

“Getta una monetina nella Fontana di Trevi, resta a bocca aperta davanti al Colosseo e al Pantheon e fa’ il pieno di cappuccino per un pomeriggio di shopping in Campo de’ Fiori o a Via Veneto – conclude il riconoscimento di Roma –. Rifocillati con un piatto di pasta fresca, assaggia dei succulenti carciofi fritti o una tenera coda alla vaccinara e gusta uno dei migliori pasti della tua vita”.

L’ottima performance italiana nel Best of the Best 2025 di Tripadvisor si aggiunge al recente primato nella reputazione turistica conquistato nell’European Tourism Reputation Index. Ecco la classifica completa dei Travelers’ Choice Awards, dal primo al 25esimo posto: