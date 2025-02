Per il secondo anno consecutivo, l’Italia è prima in Europa per reputazione turistica nella classifica stilata dall’Istituto Demoskopika. Ogni anno Demoskopika conduce la sua ricerca sulla reputation legata al turismo e alle comunità locali e fornisce un rating con il suo Etr Index, l’indice dell’European Tourism Reputation. Giunta alla sua ottava edizione, la graduatoria prende in esame quattro parametri (la ricerca e la popolarità della destinazione, la valutazione dell’offerta ricettiva e culturale, la visibilità dei portali turistici istituzionali e l’appeal social) analizzando oltre 26 milioni di pagine indicizzate, 9 milioni di like e follower sui social e 941mila strutture e attrazioni.

Italia prima in Europa per reputazione turistica

L’Italia festeggia il secondo primato europeo consecutivo con 115,5 punti, superando nella classifica generale la Grecia (seconda a 108,4 punti) e la Spagna, terza a 102,8 punti. Il Belpaese ottiene il primato assoluto in due indicatori su quattro: la ricerca e la popolarità della destinazione. A questi due primi posti aggiunge il secondo nella valutazione dell’offerta turistica. C’è invece da migliorare sul versante web e social.

I profili istituzionali monitorati dall’Istituto Demoskopika, ovvero il sito dell’Enit (l’Agenzia nazionale del turismo) e Italia.it (il portale ufficiale dedicato alla promozione turistica dell’Italia sul web), non sono ancora adeguatamente sfruttati, a differenza di quanto fanno Portogallo, Grecia e Spagna. Questi tre Paesi dell’Europa meridionale riescono a far aumentare la visibilità e l’interesse verso i propri patrimoni e a conquistare un maggiore appeal social presso gli stakeholder.

Un agriturismo in Val d’Orcia

Nella valutazione dei sistemi turistici regionali italiani, la Toscana è prima con 109,6 punti. Il Trentino Alto Adige, primo l’anno scorso, è secondo con 108,0 punti, mentre la Sicilia arriva sul gradino più basso del podio con 104,6 punti. La Top 10 è completata da Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

Meta più ricercata al mondo per il turismo vinicolo, la Toscana strappa il primato nella classifica regionale grazie al primo posto nel livello di popolarità e d’interesse online rispetto alle altre destinazioni concorrenti e al secondo posto nel rating di valutazione dell’offerta ricettiva, ristorativa e culturale con quasi 79mila strutture e attrazioni valutate più che positivamente dal pubblico dei visitatori. La Sicilia, per la prima volta tra le prime tre in classifica, sfrutta il livello di apprezzamento elevato per le sue strutture e attrazioni e l’alta popolarità online delle sue destinazioni.

Reputazione turistica, Italia centrale in Europa

“I dati dell’European Tourism Reputation Index per il 2024 confermano la centralità dell’Italia nel turismo europeo, grazie alla forte visibilità online e all’interesse crescente per le sue destinazioni – spiega Raffaele Rio, presidente di Demoskopika –. Tuttavia, il posizionamento sulla social reputation conferma la necessità di investire in previsioni dei flussi turistici più avanzati, unico strumento che permette di anticipare le tendenze della domanda, ottimizzare l’offerta e indirizzare campagne di marketing mirate, migliorando così la percezione e l’attrattività dell’Italia”.

“Un’analisi predittiva accurata consente, dunque, di intercettare segmenti di viaggiatori emergenti, adattare servizi e promuovere contenuti in linea con le aspettative del pubblico, rafforzando la reputazione del Paese come destinazione innovativa e accogliente – conclude Rio –. Il turismo, oggi più che mai, si gioca sul campo della percezione e della reputazione. Chi saprà interpretare meglio le dinamiche della domanda sarà in grado di rafforzare il proprio posizionamento e accrescere il valore economico del settore”.