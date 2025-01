È cosa nota che il gelato migliore del mondo è quello italiano, meno che venga regalato agli eroici pompieri che combattono quotidianamente per proteggere la vita dalle fiamme. Protagonista di questa storia è l’artigiana italiana Patrizia Pasqualetti, imprenditrice umbra che da quattro anni vive negli Stati Uniti ed è stata scossa dagli eventi dolorosi di questo gennaio 2025: i vastissimi incendi che hanno distrutto Los Angeles e la California, riducendo migliaia di immobili in cumuli di detriti e uccidendo 24 persone.

L’italiana che dà gelati ai pompieri di Los Angeles

Pasqualetti è originaria di Orvieto e negli States ha aperto cinque locali, uno proprio a Los Angeles. Un suo gesto di generosità ha contribuito a rendere meno amaro il difficile lavoro dei vigili del fuoco del LAFD: una fornitura di gelati destinata agli operatori alle prese da giorni con case, terreni, automobili e boschi ricoperti di cenere e polvere rosa.

“Ho imparato da mio padre Giuseppe il valore della solidarietà – racconta la maestra gelatiera orvietana all’Ansa – e quando ho visto la devastazione causata dagli incendi ho sentito il bisogno di fare qualcosa. Credo profondamente che sia giusto restituire alla comunità, alla quale appartengo, parte di ciò che l’America mi ha dato ed è per questo che, insieme al mio team, ho deciso di portare il nostro gelato nelle caserme dei pompieri delle zone più colpite”.

Un po’ di dolcezza in un momento di devastazione per i roghi

La catena di Pasqualetti si chiama semplicemente Gelato by Patrizia. Arrivata a San Francisco per una consulenza, la gelataia si è innamorata della città, dove ha conosciuto anche l’uomo che è diventato suo marito e socio in affari. L’imprenditrice umbra ha lanciato l’attività con la sorella Graziella e oggi conta cinque negozi a San Jose nella Silicon Valley, Los Angeles, Boston e due a New York. Naturale per lei aprirsi alla solidarietà quando gli incendi che hanno circondato la metropoli californiana hanno prodotto decine di morti e quasi 200mila evacuati.

“È stato un gesto semplice ma fatto col cuore – aggiunge Pasqualetti –. Ho pensato che potesse offrire un piccolo momento di sollievo, magari rinfrescando anche le gole provate dai fumi dei fuochi. Questa iniziativa si unisce al nostro impegno di offrire un gelato a tutti i bambini che in questo periodo visitano il punto vendita di Gelato presso Eataly a Century City, per strappare loro un sorriso in un momento così difficile per la città”.

Patrizia Pasqualetti, da Orvieto agli Usa con Gelato

La squadra di Gelato ha distribuito coni e coppette nelle varie stazioni del Los Angeles Fire Department. Il LA City Fire è costituito da 106 stazioni divise in 14 battaglioni: non un’impresa da poco. I pompieri e la comunità hanno apprezzato il gesto solidale. D’altronde Pasqualetti continua a fare il suo gelato in maniera artigianale e con prodotti locali di qualità, dal latte alla frutta.

La cintura di fuoco attorno a Los Angeles sembra aver smesso di divampare, ma restano tantissimi sfollati. “Il mio team – conclude Pasqualetti – ha proposto di organizzare la distribuzione del gelato presso i centri che ospitano le famiglie che hanno perso la loro casa a causa degli incendi, così da offrire loro un piccolo gesto di conforto in un momento di grande dolore. Ci stiamo organizzando in tal senso e credo che tra qualche giorno saremo in grado di distribuire i nostri gelati”.